واضاف كمالوندي، وهو يتحدث مساء السبت امام المؤتمر الوطني للاقتصاد المقاوم: ان اخذنا آفاق العام 2036 بنظر الاعتبار فان البلاد ستكون بعد 9 اعوام بحاجة الى 100 الف ميغاواط كهرباء ووفقا للنماذج الدولية المعترف بها فان 8 الى 12 بالمائة من هذه السعة يجب ان توفر بواسطة الطاقة النووية.

وتابع: ان الإتفاق النووي فتح الابواب المغلقة، موضحا انه ان كان طريق الاستثمار والتدشين وتوفير التجهيزات مغلقا فانه فُتِحَ بفضل الإتفاق النووي.

وفي جانب آخر من كلمته تطرق المتحدث باسم مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية الى دورة الوقود وقال: إن مشكلتنا كانت تتمثل في ان الدخول الى هذا المجال كان يعتبر من وجهة نظرهم نشاطا عسكريا وحتى انهم يتهمون بلدانا في الوقت الحاضر مثل الارجنتين والبرازيل بان نشاطاتها في هذا المجال هي للاغراض العسكرية بالرغم من ان هذه الدول تسعى لإزالة هذا الغموض.

واضاف كمالوندي: إن الإتفاق النووي هيأ المناخ لندخل في محادثات مع هؤلاء من دون ان نتخلى عن حقنا في التخصيب في حين ان بلدانا مثل كوريا الجنوبية واسبانيا التي تعتبر من بلدان المعسكر الغربي غير مسموح لها القيام بالتخصيب.

وقال في جانب آخر : بوسعنا تحويل اليورانيوم الى uf6 ويتم انتاج الوقود من تلك المرحلة فصاعدا.

واكد انه تم في ظل الإتفاق النووي ايجاد أهم مناخ لانتاج الوقود مضيفاً: بعد توقيع مذكرة التفاهم مع روسيا قبل عامين تم التوقيع على خارطة طريق مع روسيا يتم بموجبها انتاج اجزاء الوقود خلال برنامج من خمس سنوات والتحرك في الاعوام الخمسة التالية نحو انتاج وقود المحطات، في حين ان جميع الدول سلكت هذا الطريق خلال 20 عاما لكننا نستطيع ان نتحرك نحو الانتاج خلال فترة 10 سنوات لانتاج وقود المحطات وهذا يعد من مزايا الإتفاق النووي.





