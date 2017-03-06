هبطت أسواق الأسهم الخليجية بنحو جماعي في تداولات الأسبوع الماضي، مدفوعة بخسائر النفط بالبورصات العالمية.

وقال إيهاب سعيد، مدير إدارة البحوث الفنية لدى (أصول) المصرية للوساطة في الأوراق المالية: (كان هناك نبرة تشاؤم في تداولات الأسبوع الماضي، نالت من أداء المؤشرات الخليجية لاسيما مع غياب المحفزات وهبوط النفط).

ووفق حسابات أجرتها (الأناضول)، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 2ر0% إلى 9ر55 دولار للبرميل، مقابل 99ر55 دولار للبرميل. فيما هبطت عقود الخام الأميركي (نايمكس) تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 2ر1% لتغلق عند 33ر53 دولار للبرميل، مقابل 99ر53 دولار للبرميل.

جاءت بورصة قطر في صدارة الخاسرين مع هبوط مؤشرها العام بنسبة 9ر1% إلى 15ر10721 نقطة، وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 61ر11 مليار ريال (2ر3 مليار دولار) بفعل هبوط أسهم 27 سهماً يتصدرها (السلام) بانخفاض قدره 8ر7%.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 8ر1% إلى 39ر4596 نقطة مع هبوط أسهم مثل (أبوظبي التجاري) بنسبة 67ر6%، و(اتصالات) بنسبة 13ر6%، و(بنك أبوظبي الوطني) بنسبة 9ر1%، و(الدار العقارية) بنسبة 64ر1%. فيما تراجع مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 91ر1% إلى 66ر3583 نقطة مع هبوط أسهم البنوك يتصدرها (دبي الإسلامي) بنسبة 8ر9% وأسهم الاستثمار يتصدرها (سوق دبي المالي) بنسبة 5ر3%.

وهبطت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة، ونزل مؤشرها السعري بنسبة 63ر0% إلى 04ر6767 نقطة، وانخفض المؤشر الوزني بنسبة 61ر0% إلى 54ر425 نقطة، فيما تراجع مؤشر (كويت 15) للأسهم القيادية بنحو 12ر0% إلى 49ر970 نقطة.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 59ر0% إلى 06ر5815 نقطة مع تراجع أسهم القطاع الصناعي والخدمي بنسبة 85ر0% و16ر0% على الترتيب. وهبطت بورصة البحرين بنسبة 58ر0% إلى 54ر1341 نقطة مع هبوط أسهم قطاع البنوك بنسبة 6ر1% والخدمات بنسبة 59ر1% والفنادق بنسبة 53ر0%.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في ذيل القائمة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 42ر0% إلى 17ر7046 نقطة، وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 63ر6 مليار ريال (81ر1 مليار دولار) مع نزول مؤشرات 10 قطاعات من بينها البنوك والمواد الأساسية بتراجع قدره 25ر1% و26ر0% على التوالي.