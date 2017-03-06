واتخذ حجم التبادلات التجارية بين البلدين إتجاهاً تصاعدياً خلال السنوات الماضية. وتشير البيانات المرتبطة بالتبادلات والتعاون الإقتصادي بين طهران وبكين في عام 2016 بأنها سجلت نمواً ملموساً في عام 2016 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015 وأيدتها السفارة الصينية لدى طهران. كما تؤكد البيانات ان حجم إستثمارات الشركات الإيرانية في الصين ارتفع في النصف الأول من العام 2016 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015 بما يصل إلى 5ر29%.