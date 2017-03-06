وتدعم هذه الخدمة تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وهذا المشروع الدولي المسمى بـ ITI-DKD يغطي 6 آلاف كلم والهدف منه تخفيض كلفات التجارة بين الدول المختلفة وهذه الشبكة السككية تربط بنغلاديش وبوتان والهند ونيبال وباكستان وأفغانستان وتركيا.

وتعتزم الشركة الهندية عقد إجتماع بين مدراء شركات سكك الحديد في جنوب آسيا منتصف مارس/ آذار.

ويتسم مسار ITI-DKD بالميزة الإستراتيجية التي تربط عواصم الدول.