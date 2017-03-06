قال وزير الخارجية محمد ظريف: إنّ الولايات المتحدة فوّتت فرصة ذهبيّة، لأنّ قائد الثورة اعتبر أنّ الإتفاق النووي اختبارٌ للأميركيين لكن الأميركيين اضطرّوا إيران للتعامل مع الإتفاق النووي خطوة بخطوة.

واضاف في مقابلة أجرتها معه وكالة إيسنا الطلابية للأنباء، أنّ أميركا بدل أن تبني الثقة مع إيران من خلال الإتفاق النووي، عزّزت انعدام الثقة، مشيراً إلى أنّ محبّة قائد الثورة للفريق النووي الايراني كانت أكثر مما يستحق.

وفي الشأن السوري، لفت ظريف إلى أنّ الآلية الإيرانية – الروسية – التركية حيال سوريا ناجحة حتى الآن، والإشتباكات في سوريا باتت أقلّ، مؤكداً أنها مستمرّة من أجل وضع حدّ للأزمات في سوريا.

وشدّد الوزير ظريف على أنّ حلّ الأزمة السورية سياسي، ورأى أنّ على دول المنطقة تسهيل هذا الأمر والقرار النهائي يكون للشعب السوري ولا يمكن فرض أي أمر عليه.

وعن إقتراح إيران تشكيل (مجمع حوار إقليمي)، قال ظريف: إنّ هذا الإقتراح صحيح تماماً ويعود لعام 1986، وهو جزء من قرار مجلس الأمن رقم 568، مشيراً إلى أنّ تحقيق إيران لمصالحها يكون بالتعاون والتعامل والحوار مع جيرانها.

واتّهم ظريف الدول التي دعمت الرئيس العراقي السابق صدّام حسين خلال الحرب العراقية – الإيرانية بدعم الإرهابيين اليوم ونصح جيران إيران بمراجعة سياساتهم السابقة، واصفاً إيّاها بأنّها (تؤدي إلى انعدام الأمن في المنطقة).

وعن علاقة ايران مع السعودية، قال وزير الخارجية: يبدو أنّ المسؤولين السعوديين متّفقين على ما جاء في رسالة أمير الكويت إلى الرئيس الإيراني والتي كتبها نيابة عن دول مجلس التعاون، لكننا لا نرى سلوكاً إيجابيّاً من قبلهم، بل هم مستمرّون بسياساتهم ومواقفهم التي تؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة.

ورأى ظريف أنّ السعودية عوّلت على الأجواء السلبيّة ضد إيران قبل الإتفاق النووي وسعت إلى إعادتها بعد إنجاز الإتفاق، معتبراً أنّ تعدّد اللاعبين على المستويَيْن الإقليمي والدولي في المنطقة لا يسمح لأي منهم بالسيطرة عليها.

وتابع: لا حاجة للوساطة بين إيران والسعودية رغم أنّ طهران رحّبت بكل الوساطات في هذا الإطار، الأمر متعلّق بالإرادة السياسية للسعودية في هذا المجال، فالمشكلة تكمن في اعتقاد الرياض بإيجاد التوتّر في المنطقة للمضيّ قدماً في سياساتها ومن خلال إحياء الأجواء السابقة المضادة لإيران.

وحول الوضع في اليمن، سأل ظريف هل من نتائج للإعتداء على اليمن إلاّ انعدام الأمن وانتشار الإرهاب وتقوية المجموعات الإرهابية؟



