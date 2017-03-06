دعا وزير الاقتصاد والمالية الايراني، علي طيب نيا، فرنسا للمساهمة في رفع إسم ايران بصورة دائمة من قائمة الدول غير المتعاونة مع مجموعة العمل المالي الدولي (FATF) المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين في طهران، السبت، بعد لقائه نظيره الفرنسي ميشل سابن، أوضح طيب نيا بأنه وبعد الإتفاق النووي توفرت ظروف مناسبة جداً في مجال التجارة، وكذلك التعاون الاقتصادي والاستثماري بين ايران وفرنسا. وأضاف: لقد بحثنا خلال اللقاء كيفية تطوير العلاقات الثنائية وسعينا لتحديد بعض القيود والعقبات القائمة.

واعتبر طيب نيا أحد هذه القيود بأنه يتمثل في العلاقات المصرفية، قائلاً: لحسن الحظ إننا اتخذنا خلال فترة قصيرة خطوات جيدة في هذا المجال، بحيث أن المصرفين الايرانيين اللذين لهما فروع في فرنسا (ملي وتجارت) قد أرسيا علاقات وساطة مصرفية مع المصارف الفرنسية وبإمكانهما الاستفادة من العلاقات المصرفية. وأضاف: لقد تقدمنا اليوم خطوة الى الأمام مقارنة مع الاجتماعات السابقة مع الحكومة الفرنسية، بمعنى أن العلاقات المصرفية كانت قد أرسيت وأن حديثنا كان حول إحياء وتعزيز العلاقات بين البنكين المركزيين، وفي هذا الإطار وجه الجانب الفرنسي بالنيابة عن البنك المركزي لبلاده الدعوة لمحافظ البنك المركزي الايراني لزيارة باريس وإجراء محادثات مباشرة في هذا المجال.

وبيّن وزير الاقتصاد بأن التباحث مع الجانب الفرنسي شمل أيضاً حول إجراءات وخطوات ايران المؤثرة بمجال إصلاح النظام المصرفي وإرساء ضوابط ومعايير مكافحة غسيل الأموال، حيث حول هذا الأمر عملياً ايران الى دولة رائدة بالمنطقة في هذا المجال.

وأكد الوزير طيب نيا أنه وبناء على الإجراءات المتخذة لغاية الآن، نتوقع في يونيو/ حزيران القادم الخروج بصورة دائمة، وبتعاون فرنسا وسائر الدول الأوروبية، من قائمة الدول غير المتعاونة مع (اف.أي.تي.اف).

وكانت مجموعة العمل المالي الدولية (اف.أي.تي.اف) قد رفعت اسم ايران بصورة مؤقتة من قائمة الدول غير المتعاونة مع المجموعة.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الفرنسي بأنه سيسعى لكسب ثقة المصارف العالمية للتعاون مع ايران، معرباً عن ثقته بإمكانية تحقيق ذلك. وأوضح أن بعض البنوك العالمية تتردد بالتعاون مع طهران بسبب القلق من إجراءات الحظر التي كانت قائمة قبل الاتفاق النووي.

وأشار سابن، في تصريح صحفي حول سبل منح الاعتمادات لدعم المشاريع المشتركة بين البلدين، أشار الى إمكانية الإفادة من أدوات جديدة مثل إئتمان الخزانة والذي من المقرر منحه من قبل المصارف الفرنسية لشركات تقيم شراكة مع شركات ايرانية لتطوير التعاون فيما بينها. وأضاف: ثمة ثقة كافية قائمة بين ايران وفرنسا وأن هذه الثقة والرغبة متوفرة لدى الكثير من الشركات الفرنسية للتعاون المشترك وينبغي أن يتمكن جميع الوسطاء المصرفيون من التعاون بثقة كاملة.

وتابع وزير الاقتصاد الفرنسي: إننا نستهدف بناء الثقة والتعاون اللازم بين البنكين المركزيين لتوفير مصالح الطرفين، وأعتقد إننا حققنا تقدماً جيداً بهذا الاتجاه.

هذا وأعرب وزير الاقتصاد الفرنسي، خلال اجتماعه مع وزير الطرق الايراني، عن استعداد بلاده لتحديث الأسطول السككي في إيران، قائلاً: انه تم تصنيع طائرات ATR وسنزود ايران بها قريباً.

وقال سابن: إننا مرتاحون بعقد صفقة لبيع 100 طائرة إيرباص، قائلاً: ان العقود لشراء (أي تي آر) أصبحت نهائية وسنزود ايران بالطائرات المصنعة. وأضاف: ان فرنسا تخطط للإستثمار في المشاريع المشتركة مع إيران وتريد التعاون الطويل معها .

من جانبه، قال وزير الطرق الايراني عباس آخوندي: ان ايران تسعى للعلاقات طويلة الأجل مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى المفاوضات المثمرة بشأن التعاون الجوي مع فرنسا، وقال: ان ايران تسعى لتذليل العقبات وإقامة العلاقات الطويلة مع فرنسا، مشيراً إلى وضع اللمسات الأخيرة على عقود لشراء إيرباص والإستثمار الفرنسي في مطار مشهد وشراء 3 رادارات من شركة تالس الفرنسية. وأضاف: ان بوينغ قبلت في إتفاقيتها مع إيران تقديم خدمات الدعم، قائلاً: ان ممثلين عن إيران سيزورون فرنسا للتفاوض مع إيرباص خلال الأيام المقبلة.