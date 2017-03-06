أكد وزير النفط الايراني، بيجن زنكنة، أن جنوب أفريقيا ترغب بشراء النفط الخام ومشتقاته والاستثمار في ايران بمجال تسييل الغاز الطبيعي (GTL).

وأوضح زنكنة، بعد اجتماعه بوزيرة الطاقة الجنوب أفريقية تينا جومت بترسون، مساء السبت في طهران، بأن المباحثات تمحورت حول بيع النفط الخام والمشتقات واستثمار شركات جنوب أفريقيا في ايران، وقد تم تشكيل مجموعتي عمل لمواصلة المباحثات الفنية بهذا الخصوص.

ولفت وزير النفط الى إجتماع مقرر بين الشركة الوطنية الايرانية للبتروكيماويات وشركة النفط الوطنية الجنوب أفريقية (بترو اس.ايه)، موضحاً بأن جنوب أفريقيا تمتلك تقنية تسييل الغاز (جي تي ال)، وكانت لدينا مفاوضات مسبقة في السنوات الماضية مع الأخيرة حول هذا الموضوع، غير أنها لم تتكلل بالنجاح بسبب خلافات حول سعر بيع الغاز، وبدورنا نرغب بالتعاون عند التوصل لاتفاق على السعر.

من جهة ثانية، أعلن الوزير زنكنة استعداد ايران تدارس موضوع شراء حصص بالمصافي النفطية في الخارج بهدف تحقيق الضمان التصديري الطويل الأمد للنفط.