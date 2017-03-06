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|رقم الخبر: 189058
|تاريخ النشر: آذار 05, 2017
|الوقت: 17:44
|الاقسام: اقتصاد
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إنتاج 950 ألف طن من البيض سنوياً في إيران
أعلن مساعد وزير الزارعة الايراني، حسن ركني، ان ايران تنتج 950 ألف طن من بيض الدجاج سنوياً.
وأوضح ركني، في حديث إذاعي، ان ايران بالمرتبة الـ12 عالمياً بحجم إنتاج البيض. ولفت الى تصدير 10 بالمئة من إجمالي الإنتاج في الشهور الـ12 الماضية، مبيناً بأن ايران تصدر بيض الدجاج لـ10 دول ومنها دول الخليج الفارسي والعراق وأفغانستان وآسيا الوسطى.
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