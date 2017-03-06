أعلن مساعد وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية، أميرحسين زماني نيا، عن تواصل المفاوضات بين ايران وشركة (توتال) الفرنسية، مبيناً ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها خيارات أخرى للاستفادة من الغاز بدلاً من الغاز الطبيعي المسال (ال.ان.جي).

وتطرق زماني نيا، خلال مؤتمر (الاقتصاد المقاوم وخطة العمل المشترك الشاملة) المنعقد في طهران يوم السبت، الى المفاوضات الجارية بين ايران و(توتال) حول مشروع الغاز الطبيعي المسال، مؤكداً ان الاستفادة من الغاز لا تقتصر على الغاز الطبيعي المسال فحسب.

وبحسب مساعد وزير النفط، فان الظروف الراهنة لدى أسواق الغاز الطبيعي المسال (ال.ان.جي) ليست محفزة حالياً وذلك بسبب زيادة المنافسين فيها، ولذلك فان إكمال مشروع (ال.ان.جي) من جانب ايران رهن بتوفر السوق المناسبة لهذا المنتج.

من جهته، أعلن مدير عام شركة هندسة وتطوير البترول، نورالدين شهنازي زادة، أن شركة (رويال داتش شل) النفطية هي الشركة الوحيدة الراغبة في دراسة حقل كيش الغازي، موضحاً أنه من المحتمل أن ندخل معها في مفاوضات مباشرة بدلاً من إجراء مناقصة.

وفي مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) أمس الأحد على هامش المؤتمر، تطرق شهنازي زادة الى تفاصيل التفاهم مع شركة (شل)، قائلاً: ان (شل) وقعت مع إيران إتفاقاً في هذا المجال ولمدة ستة أشهر فات عنه أكثر من شهرين. وأضاف: ان الإتفاق يقضي بقيام شركة شل بإستكمال الدراسة وتقديمها لشركة النفط الوطنية الإيرانية في غضون ستة أشهر. وأشار الى أن شركة إيرانية أيضاً أعلنت رغبتها في تمويل المشروع.

يذكر أن حقل كيش الغازي هو ثاني أكبر الحقول الإيرانية في الخليج الفارسي بعد بارس الجنوبي، يقع في جزيرة كيش وعلى بعد 60 كلم شرق جزيرة لافان.

إلى ذلك، قال مسؤول بوزارة الطاقة الايرانية: ان فترة مابعد تنفيذ الإتفاق النووي شهدت توقيع إتفاق مبدئي بين ايران وشركات أجنبية لإنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بمبلغ 6 مليارات و500 مليون دولار، مضيفاً: ان 3 مليارات و300 مليون دولار أفضت الى توقيع عقود.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال حميد رضا عظيمي، وهو مساعد شؤون التخطيط لدى الشركة الأم المتخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية الحرارية في ايران، قال: انه على مدى العام الماضي تقدمت العديد من الشركات الأجنبية بما فيها شركات من اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا لإبرام عقود إستثمارية وتمويلية في مجال المحطات الكهربائية مع ايران.

ولفت في ذات السياق الى توقيع إتفاقية إنتاج محطتي هرمزكان (جنوب) وزاهدان (شرق). كما أشار الى طرح عطاءات دولية حول محطة كرمان (جنوب شرق)، مبيناً ان 15 شركة أجنبية أقدمت حتى الآن على شراء سندات هذه العطاءات بالتعاون مع نظيراتها الايرانية.

وقال عظيمي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتل المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عشرة عالمياً في مجال القدرة على إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية.

من جانبه، قال رئيس شوؤن التأمين والدعاوى للشركة الوطنية لناقلات النفط: ان الاتفاق النووي أزال المشاكل المتعلقة بالتأمين ومرور ناقلات النفط الايرانية ورفع القيود المفروضة على بيع وتأجير ناقلات النفط من قبل الشركات الدولية.

وأضاف شهرام فرحبد، السبت، في كلمة له: ان الشركة الوطنية لناقلات النفط الايرانية تتمتع بأحد أهم أساطيل لنقل النفط ومنتجاته في العالم. وأشار فرحبد الى وتيرة فرض الحظر على ناقلات النفط الايرانية منذ عام 2012 وعدم إمكانية شحن النفط الايراني لأي سفينة أجنبية خلال فترة الحظر، وقال: انه بعد تطبيق الاتفاق النووي أزيلت جميع القيود المفروضة على تنقل ناقلات النفط الايرانية، وكذلك استخدمت الأعلام الدولية وتم شراء الأجهزة المختلفة ورفعت العراقيل من أمام عمليات الصيانة لناقلات النفط الايرانية وانخفضت قيمة الخدمات .