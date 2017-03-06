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رقم الخبر: 189056 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 17:26 الاقسام: محليات  
ايران والاتحاد الاوروبي يؤكدان على التعاون النووي السلمي
في بيان مشترك للجانبين

ايران والاتحاد الاوروبي يؤكدان على التعاون النووي السلمي

اكدت ايران والاتحاد الاوروبي في بيان صحفي صدر في ختام ندوة عقدت بين الجانبين بخصوص التعاون النووي الدولي تحت عنوان (التوقعات والمسؤوليات)، على التعاون النووي السلمي.

وافاد موقع منظمة الطاقة الذرية الايرانية، ان الندوة عقدت تحت عنوان (التعاون النووي الدولي: التوقعات والمسؤوليات) يومي 28 فبراير و1 مارس في بروكسل.
وجاء في البيان: بمبادرة من السيد ميغوييل آرياس كانيته، مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون الطاقة والاجراءات الاقليمية، والسيد علي اكبر صالحي مساعد رئيس الجمهورية، عقدت ايران والاتحاد الاوروبي ندوة على مستوى عال تحت عنوان (التعاون النووي الدولي: التوقعات والمسؤوليات)، يومي 28 فبراير و1 مارس في بروكسل.
واضاف البيان: إن الندوة أتاحت الفرصة للبحث وتبادل وجهات النظر للوفد الايراني الرفيع المستوى والذي ضم نواب من مجلس الشورى الاسلامي وكبار مسؤولي منظمة الطاقة الذرية الايرانية ووزارة الخارجية ومشاركين من اللجان المختلفة واجهزة الاجراءات الخارجية بالاتحاد الاوروبي وكذلك ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وباقي الدول.
السيدة هيلغا اشميت الأمينة العامة لجهاز الاجراءات الخارجية بالاتحاد الاوروبي اكدت في كلمتها الافتتاحية بالندوة، على الدور المهم للملحق الثالث لخطة العمل المشترك بخصوص التعاون النووي في التنفيذ الناجح للإتفاق.
السيد دومينيك ريستوري المدير العام للطاقة في اللجنة الاوروبية، هو الآخر اشار الى ان التعاون النووي السلمي يساعد كثيرا في ضمان استخدام الدول المسؤول للطاقة النووية.
علي اكبر صالحي مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية أكد في رسالة، على ان خطة العمل المشترك، أَحْدَثَت اطارا يمهد للتعاون النووي في اطار المواضيع المختلفة بما فيها الابحاث والتنمية والسلامة النووية مما تبشر بمستقبل مشرق للتعاون القادم في مختلف المجالات النووية السلمية.
اما بهروز كمالوندي مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية للشؤون الدولية والقانونية والبرلمان، فقد اشار الى ان تطوير التعاون في المجال النووي، سيكون له تأثير ايجابي على ارتقاء العلاقات بين الحكومات وعلى مستوى عال من التعاون الاقتصادي والصناعي سيما في مجال الطاقة وحتى على الصعيد السياسي.
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي، وعقد ندوة أخرى قبل نهاية العام الجاري في اصفهان لمتابعة نتائج الندوة الحالية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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