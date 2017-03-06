* علييف يعلن عن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 70% وقوفهما معا في المنظمات الدولية * طهران وباكو توقعان مذكرتي تفاهم لمكافحة غسيل الاموال والتعاون في المجال السككي

في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الآذربايجاني في طهران

إعتبر الرئيس روحاني، الارهاب النابع من الفكر السلفي والوهابي خطرا كبيرا على المنطقة، مؤكدا ضرورة اجتثاث هذا الفكر الارهابي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، الاحد، بطهران مع الرئيس الآذربايجاني، إلهام علييف، اشار الرئيس روحاني الى ان مباحثات الجانبين شملت في جانب منها القضايا الاقليمية واعتبر وجهات نظر الجانبين بانها متقاربة بشأنها، واضاف: إن الارهاب النابع للأسف من الفكر الوهابي والسلفي نعتبره خطرا كبيرا للمنطقة ونرى وجوب اجتثاثه في المنطقة.

وقال: إن للبلدين وجهات نظر مشتركة حول قضايا العراق وسوريا ونأمل بأن تصل جهود ايران وتركيا وسوريا حول سوريا الى النتيجة المطلوبة وان تكون في مسار اجتماع آستانة، وطريق الحل النهائي لسوريا سيكون سياسيا.

وتابع قائلاً: إن ايران تعتقد بضرورة احترام وحدة اراضي الدول وان يتم حل مشاكل المنطقة عبر الحوار والسبل السياسية.

واشار الرئيس الايراني كذلك الى قضية قرة باغ وقال: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى بأن قضية قرة باغ يمكن حلها عبر الحوار والمحادثات فقط.

وفي جانب آخر من تصريحه وصف الرئيس روحاني العلاقات بين ايران وجمهورية آذربايجان بأنها اخوية واستراتيجية وانها حققت تقدما لافتا خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة، وقال: إن تطور العلاقات مهم من الناحية السياسية بين البلدين، وكذلك من حيث القضايا الاقليمية والدولية والاقتصادية والثقافية.

واضاف: إن حجم التبادل التجاري بين ايران وجمهورية آذربايجان خلال الأشهر العشر الماضية، مؤشر الى ان البلدين يتجهان نحو المزيد من تطوير العلاقات بينهما.

وقال الرئيس روحاني: إن البلدين يضطلعان بدور مهم في مجال الترانزيت بين الشمال والجنوب، وقد تم اتخاذ الخطوة الاولى في هذا المجال في اطار الربط السككي بين مدينتي استارا الايرانية والآذربايجانية.

من جانبه أعلن رئيس جمهورية آذربايجان الهام علييف، عن زيادة حجم التبادل التجاري بين آذربايجان وايران بنسبة 70 في المئة مؤكدا ان البلدين يقفان جنبا الى جنب في جميع المنظمات الدولية.

وقدم الهام علييف شكره للرئيس روحاني على دعوته له لزيارة ايران واعرب عن ارتياحه لهذه الزيارة.

وتابع قائلاً: انه زار ايران ثلاث مرات خلال العامين الماضيين وإلتقى خلالها الرئيس روحاني معتبرا هذه الزيارات بانها مؤشر على تطور العلاقات بين البلدين على أساس الأواصر المشتركة.

كما قدم شكره للجمهورية الاسلامية الايرانية لما بذلته من جهود لتسوية الخلاف بشأن قرة باغ انطلاقا من سياستها القائمة على احترام السيادة الوطنية والإلتزام بالعدالة.

وخلال اجتماعه مع نظيره الآذربايجاني، اعتبر الرئيس روحاني ان مسار توطيد العلاقات بين البلدين مدعوم من قبل رئيسيهما عادّا المساعي الرامية لتنفيذ الاتفاقات خطوة مهمة في تمتين الأواصر بينهما.

ووصف زيارة نظيره الآذربايجاني لطهران بانها تمهد لتحرك جديد على صعيد العلاقات بين البلدين، معربا عن ارتياحه من تنامي مسار توطيد العلاقات بصورة منتظمة.

ونوه الى ان القواسم المشتركة على الصعد التاريخية والعقيدية والمصالح تعد اسسا قويمة لتنمية العلاقات بين الجانبين.

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهمية كبيرة في مجال الارتقاء بعلاقاتها مع بلدان الجوار، عادّاً جمهورية آذربايجان بأنها تحوز على مكانة مميزة في هذا المجال، مشددا على عدم وضع اية قيود على توطيد العلاقات والتعاون بين طهران وباكو.

وقد وقّعت الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربايجان، الاحد مذكرتي تفاهم تنص على مكافحة غسيل الاموال والتعاون المشترك في مجال مد شبكة السكك الحديدية.

ووقع مذكرة التفاهم هذه عن الجانب الايراني رئيس مركز مكافحة تبييض الاموال والمعلومات المالية ميثم نصيري فيما وقعها عن الجانب الآذربايجاني رئيس غرفة الاشراف على الاسواق المالية روفت اصلان.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم الثانية بين شركة سكك الحديد الايرانية ونظيرتها الآذربايجانية حيث تنص على تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال توسيع شبكة سكك الحديد بين البلدين.

ووقع المذكرة عن الجانب الايراني مدير عام شركة السكك الحديد الايرانية فيما وقعها عن الجانب الآذربايجاني نظيره الآذربايجاني جاويد قربانف.

يذكر انه بالتزامن مع زيارة الرئيس الآذربايجاني لايران سيتم تدشين شبكة سكك حديد بين مدينتي استارا- استارا (الايرانية والآذربايجانية) بشكل تجريبي.

وقد وصل رئيس جمهورية آذربايجان الهام علييف صباح الاحد الى طهران في زيارة رسمية.

وزيارة الرئيس الآذربايجاني هي الثالثة خلال السنوات الثلاث الاخيرة حيث تؤكد الارادة الجادة لدى طهران وباكو لتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات سيما ان هناك اكثر من 120 وثيقة للتعاون تم التوقيع عليها خلال تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين.

وفي السياق نفسه وصف وزير الاقتصاد الآذربايجاني رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين آذربايجان وايران، شاهين مصطفى اف، عزم رئيسي البلدين في توطيد العلاقات بالمهم، وأضاف: هناك تعاون وثيق لدى البلدين حيث ازداد حجم التبادل التجاري بينهما بنسبة 70 في المئة خلال العام المنصرم.

واجرى رئيس الجمهورية الدكتور حسن روحاني ونظيره الآذربايجاني خلال هذه الزيارة مباحثات تناولت السبل الكفيلة بتمتين التعاون في المجالات الجديدة وكذلك اعطاء زخما لتنفيذ مشاريع مشتركة بما فيها انشاء مصانع لانتاج الادوية وصناعة السيارات ومد شبكة السكك الحديد.