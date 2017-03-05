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رقم الخبر: 189051 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 15:58 الاقسام: منوعات  
العثور على تمثال الملكة فيكتوريا بعد 100 عام

العثور على تمثال الملكة فيكتوريا بعد 100 عام

أوردت صحيفة (ذي تيليغراف) البريطانية أن تمثالاً للملكة فيكتوريا فقد من مبنى البرلمان البريطاني منذ 100 عام وجد ملقى خلف منزل ريفي في جنوب بريطانيا.

وكتبت الصحيفة (لعل هذا التمثال الذي يبلغ ارتفاعه 170 سنتيمترا نقل من مبنى البرلمان أثناء ترميم المبنى في نهاية القرن الـ19 أو بداية القرن الـ20 حينما كان لأعضاء البرلمان الحق في شراء تماثيل أو غيرها من العناصر المعمارية التي انمحت ملامحها بسبب ظروف مناخية غير مناسبة اكتشف التمثال -في رقعة من الأرض في مقاطعة هامبشير الجنوبية امتلكها أحد ورثة وليام غلادستون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق الذي كان بإمكانه نقل التمثال من مبنى البرلمان إلى منزله الريفي سيباع تمثال الملكة فيكتوريا في المزاد وتقدر القيمة الابتدائية لهذه القطعة الأثرية بعشرة آلاف جنيه إسترليني.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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