نشر رجل أعمال برازيلي على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيقوم بدفن سيارته الفاخرة والتي تبلغ قيمتها 380 ألف دولار، وتم تصوير الكونت سكاربا 62 عاماً وهو يحفر قبراً لسيارته الفاخرة، وبحسب مجلة (بابا ميل) البريطانية أثار إعلان الكونت سكاربا غضب شعب البرازيل، فكيف يمكن لشخص غني جداً أن يكون غير مسؤول لدرجة إهدار 400 ألف دولار كان يمكن أن يكرّسها للأعمال الخيرية.

وخلال المؤتمر أعلن الكونت سكاربا أن (ما حدث ما هو إلا حملة دعائية ضمن الأسبوع الوطني للتبرع بالأعضاء)، وقد كسبت هذه الحيلة الدعائية التي صمّمها ليو بورنيت الكثير من الجدل حتى وصل خبر القصة إلى جميع أنحاء العالم.