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رقم الخبر: 189049 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 15:54 الاقسام: منوعات  
يعيش على أكل الطوب 20 عاماً

يعيش على أكل الطوب 20 عاماً

* نشرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية مقطع فيديو لرجل هندي يعتمد في غذائه على أكل الطوب الأحمر والحصى لمدة عشرين عاماً..

نشرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية مقطع فيديو لرجل هندي يعتمد في غذائه على أكل الطوب الأحمر والحصى لمدة عشرين عاماً، وحاول أهله أن يطعموه من جميع أنواع الأطعمة ولكنه يرفض وبشدة، وأكد الأطباء أنه مصاب بحالة ليس لها علاج، ويسمى المرض (بيكا) الذي يجعله لا يحب أي طعام آخر سوى الطوب والحصى وبعض الأشياء الأخرى غير الصالحة للتناول.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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