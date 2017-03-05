نشرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية مقطع فيديو لرجل هندي يعتمد في غذائه على أكل الطوب الأحمر والحصى لمدة عشرين عاماً، وحاول أهله أن يطعموه من جميع أنواع الأطعمة ولكنه يرفض وبشدة، وأكد الأطباء أنه مصاب بحالة ليس لها علاج، ويسمى المرض (بيكا) الذي يجعله لا يحب أي طعام آخر سوى الطوب والحصى وبعض الأشياء الأخرى غير الصالحة للتناول.