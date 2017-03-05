أخيراً تحقق حلم الباكستانيين غلام فريد وحياته بي بي بأن يجمعهما عش الزوجية تحت سقف واحد، بعد أن تعاهدا على العيش معاً ما تبقى من عمريهما في خدمة كل منهما للآخر، فقد كان ذلك قبل 75 عاماً، عندما رفضت عائلة حياته بي بي طلب فريد الزواج منها بعدها تزوج كل من فريد وحياته شريك حياة آخر، نزولاً عند رغبة والديهما، مضت الأيام والسنون وأصبح لفريد زوجة وأولاد وأحفاد وكذا حياته، إلا أن المنية وافت كلا من زوجة فريد وزوج حياته، ليستيقظ العشق القديم وتتحرك مشاعر الحب والشوق إلى أيام الصبا مرة أخرى، وتقدّم فريد للزواج منها مرة أخرى عبر وكلاء لأحد أبنائها.