جاءت هذه المسألة (المعقدة) ضمن امتحان قبول للصف الأول لأطفال أعمارهم 6 سنوات في هونغ كونغ، وكان عليهم حلها في 20 ثانية، والغريب أن الكثيرين تمكنوا من حلها ضمن الوقت.

وانتشرت هذه الصور على الانترنت، وحيرت الكثيرين، الذين امضوا ساعات في محاولة (فك اللغز)، وهي تظهر موقفاً للسيارات مع ست خانات مرقمة، وسيارة تقف في إحداها، وتحجب الرقم، المطلوب معرفته.

وتبدو المسألة للوهلة الأولى صعبة جداً، وتحتاج إلى العديد من الحسابات الرياضية المعقدة، ولكن اتضح لاحقاً أن الحل أسهل بكثير من المتوقع، وهو فقط قلب الصورة ليظهر تسلسل يبدأ من 86 ولغاية 91، وبذلك يكون الحل 87.