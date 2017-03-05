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رقم الخبر: 189046 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 15:35 الاقسام: دوليات  
اعتقال 7 أشخاص في ماليزيا لصلتهم بداعش

اعتقال 7 أشخاص في ماليزيا لصلتهم بداعش

قال قائد الشرطة الماليزية يوم الأحد إن بلاده اعتقلت ستة أجانب وماليزي للاشتباه في صلاتهم بجماعات متشددة من بينها تنظيم الدولة الإسلامية.

وماليزيا في حالة تأهب منذ شن انتحاريون ومسلحون مرتبطون بداعش الارهابي عدة هجمات في جاكرتا عاصمة إندونيسيا المجاورة في يناير كانون الثاني 2016.

وتسبب هجوم بقنبلة يدوية في حانة على أطراف العاصمة الماليزية كوالالمبور في يونيو حزيران العام الماضي في إصابة ثمانية أشخاص. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم في أول هجمات من نوعها في ماليزيا.

واعتقلت السلطات الماليزية مئات على مدى الأعوام القليلة الماضية للاشتباه في صلتهم بجماعات متشددة.

وعن الاعتقالات التي جرت في الفترة بين 21 إلى 26 فبراير شباط قال خالد أبو بكر المفتش العام للشرطة في بيان إن ماليزيا وإندونيسيا اعتقلا لتخطيطهما شن هجوم واسع النطاق باستخدام "سيارة تحمل عبوة ناسفة بدائية الصنع" قبل مغادرتهما للانضمام لداعش في سوريا.

والاثنان عضوان في خلية تابعة لداعش تتلقى التعليمات من محمد واندي محمد جدي وهو مقاتل ماليزي معروف في صفوف التنظيم في سوريا.

وقال خالد إن شخصا من بين المعتقلين من شرق آسيا يحمل تأشيرة مزورة بغرض الدراسة وله صلات بجماعة متشددة في شرق آسيا ترسل أعضاءها إلى ماليزيا قبل التوجه إلى سوريا للانضمام لداعش.

واعتقلت السلطات أيضا أربعة يمنيين يشتبه في أنهم ينتمون إلى جماعة مسلحة يمنية وعصابة تزور وثائق للسفر.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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