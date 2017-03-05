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رقم الخبر: 189044 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 15:36 الاقسام: دوليات  
ترامب يوقع الاثنين امرا تنفيذيا جديدا بشأن الهجرة

ترامب يوقع الاثنين امرا تنفيذيا جديدا بشأن الهجرة

أفاد موقع بوليتيكو الاخباري الاميركي ان الرئيس دونالد ترامب سيوقع الاثنين امرا تنفيذيا جديدا بشأن الهجرة .

أفاد موقع بوليتيكو الاخباري الاميركي ان الرئيس دونالد ترامب سيوقع الاثنين امرا تنفيذيا جديدا بشأن الهجرة بعدما علق القضاء الفدرالي امرا تنفيذيا اول اصدره بهذا الاطار واثار جدلا واسعا وفوضى عارمة
في المطارات.
ونقل بوليتيكو عن مسؤولين كبار في ادارة ترامب ان الرئيس سيوقع الامر التنفيذي في مقر وزارة الامن الداخلي. مشيرا الى انه لم يتسن في الحال معرفة التعديلات التي سيدخلها ترامب على مرسومه الجديد.
وتعرض المرسوم الاول الذي اصدره ترامب في 27 كانون الثاني/يناير وامر بموجبه باغلاق الحدود امام اللاجئين السوريين الى اجل غير مسمى، واللاجئين من العالم اجمع لاربعة اشهر، ومواطني سبع دولة مسلمة لثلاثة اشهر الى نكستين قضائيتين، ففي الثالث من شباط/فبراير علق قاض فدرالي في سياتل تنفيذه وفي التاسع منه ابقت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو على هذا التعليق.
 

 
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