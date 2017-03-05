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رقم الخبر: 189043 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 15:38 الاقسام: عربيات  
هجوم جديد للجيش العراقي نحو وسط مدينة الموصل القديمة

هجوم جديد للجيش العراقي نحو وسط مدينة الموصل القديمة

أعلن الجيش العراقي أن قواته شنت اليوم الأحد، هجوما جديدا للتقدم صوب وسط مدينة الموصل القديمة الواقعة تحت سيطرة تنظيم “داعش” على الضفة الغربية لنهر دجلة.

أعلن الجيش العراقي أن قواته شنت اليوم الأحد، هجوما جديدا للتقدم صوب وسط مدينة الموصل القديمة الواقعة تحت سيطرة تنظيم “داعش” على الضفة الغربية لنهر دجلة.
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول للتلفزيون الحكومي، إن “القوات العراقية تشق طريقها صوب وسط المدينة القديمة متقدمة من الجنوب والجنوب الغربي”.
 

 
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