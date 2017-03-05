هجوم جديد للجيش العراقي نحو وسط مدينة الموصل القديمة أعلن الجيش العراقي أن قواته شنت اليوم الأحد، هجوما جديدا للتقدم صوب وسط مدينة الموصل القديمة الواقعة تحت سيطرة تنظيم “داعش” على الضفة الغربية لنهر دجلة.