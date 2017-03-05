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رقم الخبر: 189042 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 15:39 الاقسام: عربيات  
أطباء بلا حدود تستأنف عملها بمحافظة صعدة اليمنية بعد 6 شهور من سحب كوادرها

أطباء بلا حدود تستأنف عملها بمحافظة صعدة اليمنية بعد 6 شهور من سحب كوادرها

استأنفت منظمة أطباء بلا حدود عملها في مديرية حيدان بمحافظة صعدة اليمنية.

استأنفت منظمة أطباء بلا حدود عملها في مديرية حيدان بمحافظة صعدة اليمنية، بعد ستة أشهر من سحب كوادرها في شمال اليمن إثر قصف المستشفى الذي تديره في عبس. وعاد فريق عمل أطباء بلا حدود للعمل في مستشفى حيدان في 19 شباط/فبراير، إذ يوجد نحو 200 ألف شخص يعيشون في هذه المنطقة الجبلية يعتمدون على مستشفى حيدان للحصول على الرعاية الطبية، بحسب بيان صادر عن المنظمة اليوم الأحد.
ويقول غسان أبو شار، ممثل المنظمة في اليمن، في سياق البيان إن “الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، كما أن حاجة الناس للرعاية الطبية في تزايد مستمر. ويقع أقرب مستشفى منه على بعد ساعتين بالسيارة، لكن مع ندرة وجود الوقود يعاني الناس الأمرَّين للوصول إليه”.
.وقبل سحب كوادرها من حيدان في أغسطس/آب الماضي، كان فريق أطباء بلا حدود يقدم الدعم لقسم الطوارئ وقسم المرضى الداخليين ووحدة الأمومة ونظام الإحالات، إضافة إلى الدعم اللوجستي العام وستستأنف المنظمة الطبية أنشطتها السابقة وتزيد من دعمها لقسم المرضى الداخليين، حسب البيان.
 

 
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