حصلت سلطنة عمان على المركز الأول عربياً في مؤشر “شمولية الإنترنت” للعام 2017، والذي أعدته وحدة الدراسات الاقتصادية في مجلة “ايكونوميست” البريطانية، ونقلت عنها وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد.

وأظهرت الدراسة أن عُمان جاءت في المركز الـ 24 عالمياً في ذات المؤشر، وذلك من بين 75 دولة شملها التصنيف. كما احتلت السلطنة المركز 17 عالمياً في المؤشر الفرعي للبنية الأساسية، الذي اعتبره التقرير القوة الرئيسية للبلاد، في إشارة الى التطور الكبير فيما يتعلق بتغطية الاتصال بتقنية الجيل الرابع في عُمان.

وحصلت سلطنة عمان، أيضاً، على المركز الـ 18 عالمياً في مؤشر توافر شبكة الإنترنت، والمركز الـ 49 في مؤشر القدرة على تحمل التكاليف، والمركز الـ 25 عالمياً في “مؤشر الملاءمة” وتوافر المحتوى باللغة المحلية، والمركز الـ 14 عالمياً في مؤشر الجاهزية. يذكر أن سنغافورة حصلت على المركز الأول عالمياً في مؤشر مؤشر “شمولية الإنترنت، تليها السويد، ثم الولايات المتحدة الأميركية، فالمملكة المتحدة واليابان.

ويتضمن دليل “شمولية الإنترنت”، عدة مؤشرات تم توزيعها ضمن أربع فئات، هي التوافر (مستوى توافر الإنترنت في بلد ما)، والقدرة على تحمل التكاليف، ومستوى المنافسة في سوق الإنترنت، وملاءمة المحتوى وتوافره باللغة المحلية، والجاهزية. ويقيس المؤشر بصفة عامة البيئة الحاضنة لاعتماد شبكة الإنترنت واستخدامها بشكل مفيد، حيث تنجح العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط في توفير محركات رئيسية، مثل المحتوى الملائم، ومحو الأمية الرقمية، والسياسات اللازمة لشمولية الإنترنت، وفقاً لـ”العمانية”.

