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رقم الخبر: 189040 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 15:35 الاقسام: عربيات  
معتقلو ’جو’ يُضربون عن الطعام احتجاجًا على سوء معاملتهم

معتقلو ’جو’ يُضربون عن الطعام احتجاجًا على سوء معاملتهم

أعلن سجناء الرأي في البحرين امتناعهم عن استقبال الزيارات العائلية والدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة التي يتعرّضون لها.

أعلن سجناء الرأي في البحرين امتناعهم عن استقبال الزيارات العائلية والدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة التي يتعرّضون لها، ولاسيّما بعد أن قرّرت السلطات تقليص مدد الزيارات المخصصة لهم إضافة الى استمرار ممارسة كلّ أشكال التعذيب والانتهاكات والاضطهاد بحقّهم.
موقف المعتقلين في سجن جو حيث يقبع معظم سجناء الرأي في البحرين، يأتي بعد أن أعلنت المعارضة البحرينية امتناع رموزها عن استقبال الزيارات العائلية بسبب التضييق المتواصل عليهم من قبل السلطات وتقليص مددها، وفق ما كانت قد أفادت عائلتا الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان والأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية "حق" حسن المشيمع.
وقالت زوجة الشيخ سلمان في تغريدات سابقة لها عبر "تويتر" إن الأخير أبلغها في اتصال عزم الرموز على الامتناع عن الزيارات العائلية بعد القرار الظالم من إدارة سجن "جو" المركزي بتقليص مدة الزيارة إلى نصف ساعة، وهو ما أكدته أيضًا عائلة المشيمع.
 

 
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