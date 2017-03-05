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رقم الخبر: 189039 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 15:34 الاقسام: عربيات  
باسيل: أول إصلاح هو إصلاح قانون الانتخاب

باسيل: أول إصلاح هو إصلاح قانون الانتخاب

أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ان "أول إصلاح هو إصلاح قانون الانتخاب".

أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ان "أول إصلاح هو إصلاح قانون الانتخاب"، معتبراً  أنه "على الجميع ان يتحلى بجرأة ويتخلى عن طائفيته"، وطالب بتحقيق قانون انتخاب جديد .
وفي كلمة له خلال افتتاح القصر البلدي في البترون قال اننا "سنبقى نعمل كي تكون البترون احلى مدينة على شرق البحر الأبيض المتوسط"، واشار إلى أننا "نريد الحفاظ على هويتنا وثقافتنا في هذا البلد فلبنان لا يتميز باقتصاده او بقوته العسكرية بل بفرادته الانسانية"، مشدداً على أننا "نريد اعادة بناء لبنان الحضاري ليس على موديل الستين بل بقانون وهذه معركة نريد الانتصار فيها وسيتحقق قانون يمثل كل اللبنانيين".
وأضاف باسيل أنه "أتى الوقت ان نفكر بكل اللبنانيين"، موضحاً انه "نحن لا نحسب حساب فريقنا ماذا يأخذ بل المهم الناس الذين نمثلهم ماذا يربحون".
وختم مشدداً على أنه لا" احد يغرينا بمقعد في البترون فنحن "نقوم بحالنا" ونريد ان نجلب حقوق كل اللبنانيين".
 

 
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