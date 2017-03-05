سيطر الجيش السوري خلال اقل من اسبوع على 33 قرية في ريف حلب الشمالي الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم "داعش" وهي: قصر هدلة – مزرعة القصر- جب أبيض - نباته صغيرة - نباته كبيرة - خربة الذيب - جب سلطان - جب الحمام - صيجان - مقتلة - جب الخفي منبج - تفريعة كبيرة – اللواء- البيرقدار - تايهة - حليسية - عامودية - جيعة - السفري - أبو طويل - جناة صالح الطيب - علصة - زعرايا - أم الطلاطل – (أم العمد/ رسم الحرمل)- برلين - أبو جرين منبج - الروضة - رسم الكبار - تل ماعز- قصر هدلة – العطّاوية- أبوجدحة صغير.

وخلال العميلات العسكرية، قتل الجيش اعداداً كبيرة من مسلحي تنظيم "داعش" معظمهم من جنسيات أجنبية ودمّر أكثر من 23 عربة مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة ودمّر أنفاقا ومتاريس ضخمة كان التنظيم قد خلّفها ليعرقل وصول الجيش إلى المنطقة.

كما، فككت وحدات الهندسة 450 عبوة ولغماً من مخلّفات التنظيم. كما تم ّتدمير دبابتين للتنظيم و8 عربات مدرّعة مفخخة أثناء توجهها الى نقاط الجيش، بالإضافة الى 4 صهاريج.

هذا، وأكد "المرصد السوري المعارض" أن الجيش السوري سيطر على قرى "القيطة الشرقية وأبو جدحة صغير وقصر الهدلة والعطاوية والفاتحية" في ريف حلب الشرقي بعد اشتباكات مع تنظيم داعش ليقلص بذلك المسافة نحو مدينة "الخفسة" إلى 13 كم، كما أكدت مواقع كردية مقتل 14 مسلحاً من فصائل "الجيش الحر" المنضوية ضمن "درع الفرات" وتدمير سيارة مجهزة برشاش "دوشكا" وإعطاب عربة "بي أم بي" وسيارة أخرى جراء الاشتباكات مع مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية" عند أطراف قرى "تل تورين، اولاشلي والخالدة" غرب مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي.

من ناحية اخرى، أرسل "التحالف الدولي" تعزيزات إلى مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي التي تتعرض قراها الغربية لهجمات منذ عدّة أيام من فصائل "الجيش الحر" المنضوية ضمن "درع الفرات" المدعومة من تركيا، وقالت مواقع كردية إن الجيش التركي استهدف بالرشاشات الثقيلة قرية "قره بابا" المحاذية للحدود التركية في ريف مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، كما ألقت "وحدات الحماية الكردية" القبض على مسلحٍ تابع لـ "هيئة تحرير الشام" أثناء محاولته دخول مدينة عفرين لتفجير عبوات ناسفة داخل المدينة، كما ضبطت "الوحدات" عشرات القذائف مع حشواتها داخل شاحنة صغيرة على معبر قرية "غزاوية" في ناحية "شيراوا" التابع لمدينة عفرين كانت متجهة الى مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي.

هذا، وأكدت مواقع مقربة من تنظيم "داعش" مقتل مسلحٍ من "قوات سوريا الديمقراطية" وإصابة آخر إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو التنظيم في بلدة "صرين" جنوب مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي.

وفي محافظة حمص، سيطرت وحدات من الجيش السوري وبالتعاون مع القوات الرديفة على مطار تدمر العسكري وشمال المطار ب 2 كم بعد أن تم القضاء على عدد من مسلحي داعش.

في وقت، أحصى "المرصد السوري المعارض" مقتل 283 مسلحاً من تنظيم داعش بنيران الجيش السوري في مدينة تدمر بينهم قادة ميدانيين وأكثر من 60 مسلحاً منهم من جنسيات أجنبية منذ منتصف كانون الثان من العام الجاري.

كما تصدى الجيش السوري لهجوم مسلحي "جبهة النصرة" على جبهة عين الدنانير وتلة القطري في ريف حمص الشمالي الشرقي وأوقع في صفوفهم إصابات محققة بين قتيل وجريح.

في موازاة ذلك، قصفت المجموعات المسلحة محيط حي الزهراء في ريف حمص الشرقي، وقرية كفرنان في ريف حمص الشمالي بعدة قذائف صاروخية.

كما سقطت عدة قذائف على مستشفى تشرين مصدرها المجموعات المسلحة في حرستا والقابون ما أدى إلى ارتقاء شهيدين واصابة 9 مدنيين، فيما قامت قوات الجيش السوري بالرد على مصادر إطلاق القذائف.

اما في محافظة الرقة فقد اعلنت "وحدات الحماية الكردية" ان 345 مسلحاً من تنظيم داعش قُتلوا، وأُسر 20 آخرون في إطار المرحلة الثالثة من عملية "غضب الفرات" في ريف الرقة الشمالي والشمالي الشرقي وريف دير الزور الشمالي الغربي. وأكدت "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان لها سيطرتها على 351 قرية ومزرعة ضمن مساحة تقدر 3126 كلم 2، ودمرت 16 سيارة مفخخة تابعة للتنظيم، كما قُتلَ 3 مسلحين من "قوات سوريا الديمقراطية" جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق بين بلدة "سلوك" وقرية "حمام التركمان" في ريف الرقة الشمالي.

هذا، وقُتل وجُرح عدد من المسلحين خلال اشتباكات بين مسلّحي تنظيم داعش من جهة و"قوات سوريا الديمقراطية" من جهة أُخرى في محيط بلدة "سويدية كبيرة" شمال مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي إثر هجوم شنه "التنظيم" على مواقع "القوات" في المنطقة.

كما، استشهد مدنيان وأصيب اثنان آخران في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي جراء رصاص القنص ورشقات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع المجموعات المسلحة في مناطق "بروما" و "طعوم" وبنش المجاورة للبلدتين. ورداً على هذه الاعتداءات، استهدف سلاح الجو في الجيش السوري مواقع المجموعات المسلحة في "بنش" و"طعوم" في ريف إدلب الشمالي بعدة غاراتٍ.

ودمّر الجيش السوري بتغطية من سلاح الجو تجمعات ومقرات وآليات لمسلّحي تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات المسلّحة التابعة له في ريفي إدلب وحماة ما أدّى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

هذا، وقالت تنسيقيات المسلحين إن "هيئة تحرير الشام" هاجمت معمل الغزل (معمل للتصنيع العسكري) التابع لـ "حركة أحرار الشام" في محيط مدينة ادلب واستولت عليه من دون وقوع اشتباكات، وذكرت التنسيقيات أن الذي قاد الهجوم هو أحد المسؤولين السابقين في "أحرار الشام" ويدعى "أبو عمر شريف".

في وقت، استهدفت وحدة من الجيش السوري معسكر تدريبٍ لتنظيم "داعش" الإرهابي شرقي "العقيربات" بريف حماة الشرقي ما أدى إلى مقتل أكثر من أربعين مسلحاً وإصابة عدد كبير منهم عرف منهم "خالد الشويخي" متزعم إحدى المجموعات.

