بعد زيارة قام بها إلى مدينة تدمر الأثرية، أكد عالم الآثار وائل حفيان أن تنظيم "داعش" ألحق أضرارًا جسيمة بأثر روماني كبير في المدينة السورية القديمة.

وأكد الخبير إنه شاهد أضرارًا جسيمة لحقت بالمصلبة "التترابيلون" التي تتألف من أربعة قواعد متقابلة فوق كل منها أربعة أعمدة، بحيث لم يتبق سوى أربعة أعمدة من أصل 16 عمودًا.

وقال حفيان لوكالة رويترز "الإرهابيون دمروها والأضرار بالغة، بعض الأعمدة المنهارة لم تدمّر ويمكن إعادتها باستخدام وسائل الصيانة الحديثة، وبعض الأضرار الأقل خطورة وقعت في واجهة المسرح الروماني حيث اقتصر الضرر على جزء تم ترميمه وليس جزءا أصليا".

إلى ذلك، أوضح حفيان أن إرهابيي التنظيم ألحقوا أضرارا خلال احتلالهم الثاني للمدينة أقل من الأأضرار التي الحقوها بالمدينة خلال احتلالهم أول مرة لها، عندما دمروا قوسًا أثريًا عمره 1800 سنة ومعبد بعل شمين الذي يبلغ عمره نحو ألفي عام.

وزير الثقافة السوري: عملية تحرير المدينة الأثرية في تدمر تمت بمهنية عالية جنبتها المزيد من الأضرار

وفي مقابل ما ألحقه التنظيم الإرهابي من أضرار بآثار تدمُر، أكد وزير الثقافة السوري محمد الأحمد أن أهمية تحرير مدينة تدمر من مسلحي تنظيم "داعش" تنطلق من المكانة التاريخية والحضارية لها، لافتًا إلى أن عملية التحرير تمت بمهنية عالية جنبت المدينة المزيد من الأضرار.

وشدد الأحمد في بيان على أن "محاولة التنظيمات الإرهابية لاحتلال تدمر هي خطوة يائسة بامتياز لمحو ذاكرة شعب وإرث وحضارة"، مشيرا إلى أن تحرير المدينة يمثل "ضربة قاصمة جديدة للتنظيم التكفيري".

وطلب وزير الثقافة من المعنيين في المديرية العامة للآثار والمتاحف من مهندسين وعلماء تقييم الأضرار في المدينة الاثرية، ووضع تصور لإعادة تأهيل ما تضرر بالتعاون مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية الأخرى وعلى رأسها "اليونسكو".

كما دعا العاملين في قطاع الآثار والجهات الأخرى في وزارة الثقافة إلى توفير كل الإمكانيات المتاحة خدمة لهذه المدينة العريقة وإعادتها إلى ألقها السابق.

