  • الأحد ٦ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الأحد , مارس 05, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189035 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 15:33 الاقسام: عربيات  
تدمر الأثرية: ’داعش’ ألحق أضرارًا جسيمة بـ ’التترابيلون’

تدمر الأثرية: ’داعش’ ألحق أضرارًا جسيمة بـ ’التترابيلون’

بعد زيارة قام بها إلى مدينة تدمر الأثرية، أكد عالم الآثار وائل حفيان أن تنظيم "داعش" ألحق أضرارًا جسيمة بأثر روماني كبير في المدينة السورية القديمة.

بعد زيارة قام بها إلى مدينة تدمر الأثرية، أكد عالم الآثار وائل حفيان أن تنظيم "داعش" ألحق أضرارًا جسيمة بأثر روماني كبير في المدينة السورية القديمة.
وأكد الخبير إنه شاهد أضرارًا جسيمة لحقت بالمصلبة "التترابيلون" التي تتألف من أربعة قواعد متقابلة فوق كل منها أربعة أعمدة، بحيث لم يتبق سوى أربعة أعمدة من أصل 16 عمودًا.
وقال حفيان لوكالة رويترز "الإرهابيون دمروها والأضرار بالغة، بعض الأعمدة المنهارة لم تدمّر ويمكن إعادتها باستخدام وسائل الصيانة الحديثة، وبعض الأضرار الأقل خطورة وقعت في واجهة المسرح الروماني حيث اقتصر الضرر على جزء تم ترميمه وليس جزءا أصليا".
إلى ذلك، أوضح حفيان أن إرهابيي التنظيم ألحقوا أضرارا خلال احتلالهم الثاني للمدينة أقل من الأأضرار التي الحقوها بالمدينة خلال احتلالهم أول مرة لها، عندما دمروا قوسًا أثريًا عمره 1800 سنة ومعبد بعل شمين الذي يبلغ عمره نحو ألفي عام.
وزير الثقافة السوري: عملية تحرير المدينة الأثرية في تدمر تمت بمهنية عالية جنبتها المزيد من الأضرار
وفي مقابل ما ألحقه التنظيم الإرهابي من أضرار بآثار تدمُر، أكد وزير الثقافة السوري محمد الأحمد أن أهمية تحرير مدينة تدمر من مسلحي تنظيم "داعش" تنطلق من المكانة التاريخية والحضارية لها، لافتًا إلى أن عملية التحرير تمت بمهنية عالية جنبت المدينة المزيد من الأضرار.
وشدد الأحمد في بيان على أن "محاولة التنظيمات الإرهابية لاحتلال تدمر هي خطوة يائسة بامتياز لمحو ذاكرة شعب وإرث وحضارة"، مشيرا إلى أن تحرير المدينة يمثل "ضربة قاصمة جديدة للتنظيم التكفيري".
وطلب وزير الثقافة من المعنيين في المديرية العامة للآثار والمتاحف من مهندسين وعلماء تقييم الأضرار في المدينة الاثرية، ووضع تصور لإعادة تأهيل ما تضرر بالتعاون مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية الأخرى وعلى رأسها "اليونسكو".
كما دعا العاملين في قطاع الآثار والجهات الأخرى في وزارة الثقافة إلى توفير كل الإمكانيات المتاحة خدمة لهذه المدينة العريقة وإعادتها إلى ألقها السابق.
 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0820 sec