قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الأحد، إن بلاده لا تعارض سيطرة الجيش السوري على مدينة منبج السورية الواقعة في محافظة حلب.

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الأحد، إن بلاده لا تعارض سيطرة الجيش السوري على مدينة منبج السورية الواقعة في محافظة حلب.

وأشار يلدريم، خلال مشاركة في مظاهرة بمدينة "سينوب" شمالي تركيا إلى أن "الأرض السورية ينبغي أن تنتمي للسوريين وتكون خاضعة لسيطرتهم".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال في وقت سابق إن المرحلة المقبلة للحملة العسكرية الخاصة بـ"درع الفرات" شمالي سوريا، ستستهدف السيطرة على مدينة "منبج"، ودعا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب الكردية، الذين يسيطرا على المدينة إلى مغادرتها.

