  • الأحد ٦ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الأحد , مارس 05, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189034 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 15:32 الاقسام: عربيات  
يلدريم: لا نعارض سيطرة الجيش السوري على منبج

يلدريم: لا نعارض سيطرة الجيش السوري على منبج

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الأحد، إن بلاده لا تعارض سيطرة الجيش السوري على مدينة منبج السورية الواقعة في محافظة حلب.

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الأحد، إن بلاده لا تعارض سيطرة الجيش السوري على مدينة منبج السورية الواقعة في محافظة حلب.
وأشار يلدريم، خلال مشاركة في مظاهرة بمدينة "سينوب" شمالي تركيا إلى أن "الأرض السورية ينبغي أن تنتمي للسوريين وتكون خاضعة لسيطرتهم".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال في وقت سابق إن المرحلة المقبلة للحملة العسكرية الخاصة بـ"درع الفرات" شمالي سوريا، ستستهدف السيطرة على مدينة "منبج"، ودعا  حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب الكردية، الذين يسيطرا على المدينة إلى مغادرتها.
 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/8509 sec