يؤكد الكثير من خبراء الصحة أن العمل الشاق أو الأوقات غير المناسبة للعمل يشكلان خطرا كبيرا على صحة الإنسان، فما هي المهن التي تعد أكثر خطورة على صحة أصحابها؟

الطب والإسعاف

وفقا للخبراء فإن الأطباء والعاملين في المشافي هم الأكثر عرضة للإجهاد والاكتئاب ودوالي الساقين، وحتى احتشاء عضلة القلب بسبب طبيعة عملهم التي تضطرهم للعمل لساعات طويلة.

وفضلا عن ذلك فتواجدهم الدائم في المشافي وأقسام الإسعاف وقرب المرضى؛ يجعلهم عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض المعدية والخطيرة.

ويشير الخبراء إلى أن الأطباء يضطرون دوما لتهدئة المرضى والتعامل مع طباعهم المختلفة؛ الأمر الذي يعرضهم يوميا لضغوط نفسية كبيرة.

التعليم

تؤكد أحدث الدراسات النفسية أن المعلمين هم من أكثر الذين يصابون بالإجهاد والاضطرابات النفسية.

ويشير الخبراء إلى أن قرابة 87% من المعلمين يعانون من اضطراب في النوم، وحوالى 70% منهم يعانون من الصداع.

العمل في متاجر اللحوم والخضراوات

يتعرض البائعون والذين يعملون في محلات بيع الخضار واللحوم للتماس المباشر مع تلك المنتجات، والتي قد تنقل لهم أنواعا كثيرة من البكتيريا والطفيليات التي قد تتسبب لهم بأمراض خطيرة.

ووفقا لأطباء الأعصاب فإن الجزارين غالبا ما يصابون بآلام المفاصل بسبب عملهم الذي يتطلب تقطيع اللحم بشكل مستمر.

العمل في صالونات الحلاقة

غالبا ما يصاب الحلاقون بدوالي القدمين وآلام الرقبة والعمود الفقري بسبب عملهم الذي يضطرهم للوقوف لساعات طويلة.

وتبعا لآخر الإحصائيات فإن 30% من الحلاقين يعانون من مشاكل دائمة وآلام في الظهر، و25% منهم يعانون الصداع.