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رقم الخبر: 189027 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 15:08 الاقسام: منوعات  
بهذه الحيلة الغريبة تمكن لصّ محترف من سرقة سيارة أمير فخمة!

بهذه الحيلة الغريبة تمكن لصّ محترف من سرقة سيارة أمير فخمة!

كشف موقع (ذا صن) البريطانيّ عن تفاصيل سرقة سيارة أمير سعودي في العاصمة البريطانية على يد لص محترف، موضحا أن قيمة السيارة تبلغ نحو 97 ألف جنيه إسترليني.

وكان الأمير السعودي محمد الإبراهيم قد تركَ سيارته في مكان مخصص لركن السيارات في لندن وطلب من سائقة التأكد من وجودها كل أسبوع، وغادر الأمير لندن في رحلة خارجية.

ولفت الموقع إلى المتهم (محمد حمزة) اعترف أمام هيئة المحكمة بالواقعة، مؤكدا أنه تقدم لهيئة تسجيل السيارات والمرور بطلب لتغيير مفاتيح السيارة مدعيا أنه مالكها وحصوله عليها. وبحسب ما اطّلعت عليه وطن، فقد تمكن من ذلك، وأرسلت هيئة تسجيل السيارات للأمير السعودي استفسارا حول تغيير ملكية السيارة ولم تتمكن من الحصول على رد منه.

وواجهت المحكمة المتهم البالغ من العمر 26 عاما بعدة اتهامات من بينها النصب والاحتيال وثبت لها أنه بالفعل نفذ بتلك العملية في نوفمبر الماضي، حيث نفذ 5 جرائم أخرى مماثلة، وأفرج عن المتهم بكفالة مشروطة حتى يصدر حكم نهائي في القضية 13 مارس الجاري.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر، ووجه الناشطون انتقادات حادة للعائلة الحاكمة في السعودية والبذخ الذي يعيشونه، خاصة وان الخبر يتزامن مع زيارة للملك السعودي الى بالي في اندونيسية، يقول البعض عن ترفها بأنها أشبه بقصص ألف ليلة وليلة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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