قال القصر الملكي الهولندي، إن ملك هولندا فيليم ألكسندر دعا 150 مواطناً إلى قصره ليتشارك معهم الاحتفالات بعيد ميلاده المقبل، الذي سيُتم خلاله الـ50 من عمره، ومن المقرر أن تقام الاحتفالات في 27 من أبريل المقبل، وسيمكن لجميع الهولنديين الذين يبلغون 20 عاماً على الأقل ويتمون في هذا اليوم عمراً ينتهي بصفر أو خمسة، أن يتقدّموا حتى الثالث من مارس المقبل إلى الموقع الإلكتروني للقصر حين يتم إجراء قرعة لاختيار الأشخاص، ومن المنتظر أن تقام مأدبة عشاء تحضرها أيضاً الملكة ماكسيما، وذلك في 28 أبريل المقبل بالقصر الملكي في ساحة دام بالعاصمة أمستردام، كما سيفتح القصر الملكي الهولندي أبوابه للجمهور في الفترة بين 28 إلى 30 أبريل المقبل.