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رقم الخبر: 189023 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 14:57 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
قمر صناعي لناسا يتفادى اصطداما «كارثيا»

قمر صناعي لناسا يتفادى اصطداما «كارثيا»

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، إن قمرا صناعيا علميا تابعا لها يدور حول كوكب المريخ، اضطر للقيام بمناورة نادرة لتحاشي الاصطدام الأسبوع المقبل، بأحد القمرين الصغيرين للكوكب الأحمر.

وأضافت ناسا في بيان الخميس أن زيادة السرعة كانت ضرورية لتغيير مدار مافن بعض الشيء وإبعاد القمر الصناعي عن فوبوس وهو أحد قمري المريخ.

ولو لم يحدث هذا التغيير لوصل القمر الصناعي مافن والقمر الصغير إلى نفس النقطة في الفضاء بفارق زمني سبع ثوان فقط الاثنين الموافق السادس من مارس.

وقالت ناسا إن تغيير مسار مافن جعل الفارق الزمني بينهما يتراوح بين دقيقتين ودقيقتين ونصف الدقيقة.

ويسير مافن في مدار بيضاوي يتقاطع بانتظام مع مسارات أقمار صناعية علمية أخرى ومدار فوبوس الذي يدور بسرعة 9656 كيلومترا حول سطح المريخ، ليصبح بذلك أقرب قمر من أي كوكب آخر معروف بالمجموعة الشمسية. وبناء على ذلك يدور فوبوس حول المريخ ثلاث مرات في اليوم. ووصل مافن إلى المريخ في سبتمبر 2014.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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