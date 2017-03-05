قرأت في احصائية عن الحياة السياسية في الوطن العربي أنه يوجد عندنا أكثر من ألفي حزب سياسي رسمي ومعروف!! يحتل العراق المركز الأول برصيد يزيد على (300) حزب.. يليه لبنان بــ(115) حزباً.. تعقبه تونس الخضراء بــ(100) حزب وجاء الأردن في ذيل القائمة برصيد قدره (50) حزباً!!..

طبعاً أحبتي هذه الإحصائية تشمل البلدان التي توجد فيها حياة سياسية مش البلدان الصحراوية القاحلة لا نبات فيها ولا حياة.. والحل والربط والمال والبترول كل شيء بيد طويل العمر، فإن هذه البلدان خارج نطاق التغطية..

هذه الإحصائية التي تقصاها الصحفي والكاتب الفلسطيني الأستاذ فائز رشيد وأنا أكنّ له كل الإحترام والتقدير وأثق بمصادره، قال أنه علم بتشكيل حزب سياسي في أحد بلداننا العربية من (17) عضواً.. وقبل الإعلان الرسمي عن التشكيل أجروا انتخابات ديمقراطية فاز أحدهم بمنصب الأمين العام و(6) آخرين بمنصب أعضاء المكتب السياسي.. هذا واعترض (5) من الأخوة المناضلين على النتائج وانشقوا عن الحزب فبقي من الأعضاء (5) فقط يقودهم (7)!! هيك هو حال أحزابنا العربية المناضلة..

يقول الأستاذ رشيد أن فكرة أن يكون لكل حزب مكتب سياسي جاءتنا من تقمص المصطلحات الأجنبية فمثلاً الحزب الشيوعي في زمن الحقبة السوفيتية كان تعداده يناهز العشرين مليون وعندهم مكتب سياسي عدده (11) عضواً.. أما نحن فعندنا حزب أعضاءه خمسة ويقودهم سبعة!! يعني عندهم جسم ضخم ورأس صغير وعندنا رأس كبير بجسد ضئيل ربما لا يمكنك رؤيته إلا بإستعمال أحدث الأجهزة المتطورة.

نعم أحبتي أنا أتفق مع الأستاذ رشيد أن كثرة الأحزاب وقلة أعضائها وتناحرها وافتقارها لمشروع أو برنامج سياسي جامع وشامل وكل ما يتصل بعمل وحركة الأحزاب في بعض بلداننا العربية لا يخلو من السلبيات والنواقص والشوائب بل حتى الطرائف والمفارقات.

لكن يا نور عيني مهما تكن هذه الأخطاء والسلبيات فإنها أفضل من البلدان الصحراوية الرملية القاحلة من الحياة السياسية لا حراك فيها ولا أحزاب ولا حريّة ولا ديمقراطية ولا هم يلطمون!!..

هل يحق لرجل انتقاد أبناء الآخرين؟! فلان فاشل بالرياضيات.. وإبن فلان فاشل بدرسين.. وإبن علّان فاشل في الفيزياء والكيمياء.. الخ.. وحين سألوه عن أولاده قال أنا ماعنديش ولا أي واحد من أولادي فاشل في أي مادة.. قالوا له كيف يا أبو رشيدة؟! قال لأني لم أسجّلهم بالمدرسة من أصلو!!.