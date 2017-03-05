وجاءت تصريحاته هذه خلال اجتماعه بوزير الثقافة الداغستاني زاريما بوتايوا لدراسة السبل الكفيلة بتنمية التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

واكد ملكي علي ضرورة بذل المزيد من الجهود لتطوير التعايش السلمي بين المذاهب والقوميات المختلفة و التصدي للتهديدات المشتركة .

وفيما اشار ملكي الي مذكرة التفاهم الثقافية التي تم ابرامها بين وزيري الثقافة الايراني والروسي العام الماضي اعرب عن امله باقامة الاسبوع الثقافي الايراني في موسكو و داغستان.

كما اقترح ملكي اقامة مهرجان دولي للافلام التي تركز علي موضوع التعايش في داغستان وقال ان مثل هذا المهرجان من شانه ان يؤدي الي ارساء اسس ثقافة التعايش والتصدي للانقسامات العرقية والدينية الراهنة.