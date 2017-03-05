  • الأحد ٦ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الأحد , مارس 05, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189020 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 14:56 الاقسام: ثقافة وفن  
اسبوع ثقافي ايراني يقام في موسكو وداغستان

اسبوع ثقافي ايراني يقام في موسكو وداغستان

اعلن المستشار الثقافي الايراني في روسيا رضا ملكي عن اقامة الاسبوع الثقافي الايراني في موسكو وجمهورية داغستان في العام الميلادي الجاري.

وجاءت تصريحاته هذه خلال اجتماعه بوزير الثقافة الداغستاني زاريما بوتايوا لدراسة السبل الكفيلة بتنمية التعاون الثقافي والفني بين البلدين.
واكد ملكي علي ضرورة بذل المزيد من الجهود لتطوير التعايش السلمي بين المذاهب والقوميات المختلفة و التصدي للتهديدات المشتركة .
وفيما اشار ملكي الي مذكرة التفاهم الثقافية التي تم ابرامها بين وزيري الثقافة الايراني والروسي العام الماضي اعرب عن امله باقامة الاسبوع الثقافي الايراني في موسكو و داغستان.
كما اقترح ملكي اقامة مهرجان دولي للافلام التي تركز علي موضوع التعايش في داغستان وقال ان مثل هذا المهرجان من شانه ان يؤدي الي ارساء اسس ثقافة التعايش والتصدي للانقسامات العرقية والدينية الراهنة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/4499 sec