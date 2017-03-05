وكان فيلم «الخادم» قد شارك في جائزة «الفيلم المستقل» الشهرية لشهر فبراير واستطاع ان يحصل على الجائزة من بين الافلام المشاركة.

وقد عرض الانيميشن الايراني «الخادم» (بيشخدمت) للمخرجة فرنوش عابدي في مهرجان لندن للأفلام المستقلة الذي يهدف الى تكريم افلام لا تتجاوز ميزانيتها الـ 100 دولار وتعتبر الأفلام الأولى او الثانية لمخرجيها.

وعرض في المهرجان 100 فيلم من مختلف انحاء العالم لمدة اسبوعين.

يذكر أن «الخادم» شارك ايضا في مهرجان «cinequest» الدولي للأفلام القصيرة الذي اقيم في الفترة مابين الـ28 من فبراير حتى الـ12 من مارس بكاليفورنيا