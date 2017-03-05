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رقم الخبر: 189018 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 14:51 الاقسام: ثقافة وفن  
وثائقي «A157» يشارك في «باف» السويدي

وثائقي «A157» يشارك في «باف» السويدي

يشارك الفيلم الوثائقي الايراني «A157» في الدورة 34 لمهرجان «باف» الدولي للافلام السويد.

وسيعرض «A157» للمخرج بهروز نوراني بور في اليوم الثاني للمهرجان الذي سيصادف 20 من مارس الجاري.

وكان قد شارك فيلم  «A157» قبل ذلك في الدورة الـ15 لمهرجان Zeichen der Nacht الدولي للافلام في المانيا وحصل على الجائزة الاولى للمهرجان الذي اقيم في مدينة برلين الالمانية.

للفيلم مشاركات دولية ومحلية في مهرجانات عديدة وحاصل على عدة جوائز منها ابرزها مهرجان فجر ومهرجان الحقيقة ومهرجان داكيومينت آرت وفاز بثلاث جوائز من مهرجان «لايبزيك» الالماني.

الفيلم يروي قصة مؤلمة لثلاث فتيات كرديات تعرضن للاغتصاب والتعذيب على يد ارهابيي داعش في سوريا.

وسيقام مهرجان «باف» الدولي للافلام في الفترة بين 20 الى 25 من مارس الجاري في مدينة مالمو بالسويد.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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