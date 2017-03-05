وسيعرض الفيلمان وهما الفيلم الوثائقي «القبطان سليمان» للمخرج سعادت علي سعيدبور وفيلم «الصفحة الفارغة» للمخرج سياوش خدايي، في اواخر ابريل القادم.

وفيلم «القبطان سليمان» للمخرج سعادتعلي سعيدبور قد حصل على جائزة افضل فيلم وثائقي من مهرجان «اكوتاب فيلم» البيئي في جمهورية التشيك، الذي يعد من اهم المهرجانات في مجال الحفاظ على البيئة ويعد جسراً بين خبراء البيئة والعلماء والافلام المتمحورة حول موضوع البيئة.

وجاء في ملخص الفيلم الوثائقي «القبطان سليمان» (ناخدا سليمان): سليمان قبطان سفينة رست في ملح بحيرة أرومية، وهذا ما تسبب بفقدان عمله بعد جفاف البحيرة بشكل تدريجي، وبعد فقدانه لعمله يبدأ بالعمل في الزراعة، لكن هذا العمل لا يبشر بمستقبل باهر بعد استمرار جفاف البحيرة.

اما فيلم «الصفحة الفارغة» كاتب يريد ان يكتب بالطابعة التي اشترها لهذا الغرض لكنه لم يستع فيستعين بشخصيتينن اوجهما هو ليساعدانه لن الشخصيتين لم تسمحا له بالكتابة.