وتم عرض الفيلم في محافظات اربيل والسليمانية والبصرة وحظى بإقبال رواد السينما في العراق.

هذا ومن المقرر أن يعرض الفيلم قريبا في المحافظات العراقية الأخرى.

«محمد رسول الله(ص)» هو فيلم سينمائي إيراني إنتاج عام 2015 من إخراج المخرج الإيراني الكبير مجيد مجيدي ويتحدث عن نبي الإسلام (محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم) منذ ولادته مرورا بطفولته، كما يتضمن مشاهد لوفاة والدة النبي بقرية الأبواء وفترة طفولته بقرية السعدية، وتنتهي أحداث الفيلم عند رحلة النبي محمد(ص) إلى الشام، والوصول إلى صومعة الراهب بحيرا الذي بشر عم النبى أبي طالب بظهور خاتم الأنبياء، وقد أعلن المخرج مجيدي منذ وقت قريب عن استعداداته لجزء ثانٍ للفيلم يستكمل فيه حياته.