أعلنت الأمانة العامة لمهرجان الفجر الدولي الحادي عشر للشعر وفي عشية الحفل الختامي للمهرجان أسماء 15 مرشحا للقسم الخاص بأفغانستان.

وقد أعلنت مؤسسة الشعر والادب القصصي الایراني أسماء المرشحین والخاص بالشعراء الافغان لمهرجان الفجر الدولي للشعر.

هذا وانتخبت لجنة التحكیم الخاصة بالادب الافغاني هذه الاعمال من بین الكتب الصادرة خلال السنوات العشر الاخیرة ومنها:

«الحاشیة» من أشعار رامین عرب نجاد - من اصدارات الجمعیة الادبیة في هرات

«الجسر الاحمر» من أشعار مصطفی هزاره - دار وازه للنشر

«النمر داخل مزدوجین» - زهراء حسین زاده - دار سبیده باوران للنشر

«حدیقة الشمس» - سید حسین موحد بلخي - دار عرفان للنشر

«طریق الحریة الحریري» - قنبر علي تابش - دار عرفان للنشر

«الروایة المظلمة للغزل» - حمید مبشر - دار دردري للنشر

«التفاح الاحمر الناضج» - سید حكیم بینش - دار عرفان للنشر

وسیقام الحفل الختامي لمهرجان الفجر الدولي الحادي عشر مساء 18 مارس في صالة الاحتفالات بمدینة مشهد.