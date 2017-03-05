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|رقم الخبر: 189014
|تاريخ النشر: آذار 05, 2017
|الوقت: 14:48
|الاقسام: رياضة
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موراي يحرز لقب بطولة دبي للتنس
توج البريطاني آندي موراي المصنف الأول عالميا بلقبه الأول في 2017 بعدما فاز 6-3 و6-2 على الاسباني فرناندو فرداسكو غير المصنف في نهائي بطولة دبي للتنس للرجال السبت.
وبدأ موراي - الذي فاز في 12 مباراة من أصل 13 مواجهة سابقة أمام اللاعب الاسباني - بشكل متوسط وخسر أول أشواط إرساله قبل أن يرد الكسر مباشرة في بداية متوترة من الجانبين.
ولعب فرداسكو - الذي يتميز بضرباته القوية - سلسلة من الضربات الحاسمة ليكسر من جديد إرسال موراي الذي بدا أنه لا يشعر بالراحة في الشوط الثالث وعزز هذا الكسر ليتقدم 3-1.
ورغم الأداء المتذبذب من جانب موراي في أشواط إرساله فإنه فاز بخمسة أشواط متتالية ليحسم المجموعة الأولى 6-3.
وواصل موراي نفس المستوى في المجموعة الثانية وبدأ ببطء في السيطرة على التبادلات من الخط الخلفي وارتفع مستوى ضربات الإرسال ليتقدم 3-1 ويمضي بخطوات ثابتة نحو الفوز باللقب.
وحسم موراي - الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى - الفوز بضربة إرسال قوية ليتوج باللقب 45 في مسيرته.
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