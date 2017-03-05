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رقم الخبر: 189014 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 14:48 الاقسام: رياضة  
موراي يحرز لقب بطولة دبي للتنس

موراي يحرز لقب بطولة دبي للتنس

توج البريطاني آندي موراي المصنف الأول عالميا بلقبه الأول في 2017 بعدما فاز 6-3 و6-2 على الاسباني فرناندو فرداسكو غير المصنف في نهائي بطولة دبي للتنس للرجال السبت.

وبدأ موراي - الذي فاز في 12 مباراة من أصل 13 مواجهة سابقة أمام اللاعب الاسباني - بشكل متوسط وخسر أول أشواط إرساله قبل أن يرد الكسر مباشرة في بداية متوترة من الجانبين.

ولعب فرداسكو - الذي يتميز بضرباته القوية - سلسلة من الضربات الحاسمة ليكسر من جديد إرسال موراي الذي بدا أنه لا يشعر بالراحة في الشوط الثالث وعزز هذا الكسر ليتقدم 3-1.

ورغم الأداء المتذبذب من جانب موراي في أشواط إرساله فإنه فاز بخمسة أشواط متتالية ليحسم المجموعة الأولى 6-3.

وواصل موراي نفس المستوى في المجموعة الثانية وبدأ ببطء في السيطرة على التبادلات من الخط الخلفي وارتفع مستوى ضربات الإرسال ليتقدم 3-1 ويمضي بخطوات ثابتة نحو الفوز باللقب.

وحسم موراي - الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى - الفوز بضربة إرسال قوية ليتوج باللقب 45 في مسيرته.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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