سيتم ازحة الستار اليوم الاثنين عن الترجمة العربية لمذكرات الشهيد همداني مع ثلاثة كتب جديدة لـ«مؤسسة 27 البعثة» وذلك في مركز تبادل الكتب بطهران.

وافاد مركز تبادل الكتب ان حفل تدشين اربعة كتب جديدة لـ«مؤسسة 27 البعثة» سيقام اليوم الاثنين 6 مارس بحضور عدد من كتاب الدفاع المقدس.

وسيتم تدشين كتاب «توقف في النجف، كتاب رحلات الاربعين الحسيني» بقلم جواد كلاتة عربي، وكتاب «سيرة حياة العميد الشهيد هاشم كلهر» مساعد الكتيبة مقداد التابعة للفرقة 27 محمد رسول الله(ص) تأليف سميرا خطيب زادة والترجمة العربية لـ«ضوء قمر خين» ويتضمن رواية الشهيد حسين همداني عن الثورة الاسلامية وكردستان والدفاع المقدس وهو بقلم حسين بهزاد وكتاب «الكتيبة التاسعة» مع الترجمة الانجليزية للدفاع المقدس صياغة غلعلي بابائي.