|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 189010
|تاريخ النشر: آذار 05, 2017
|الوقت: 14:49
|الاقسام: ثقافة وفن
|
بجهود المستشارية الثقافية الإیرانية
تنظیم نشاطات قرآنیة مشتركة في جامع روما الكبیر
أعلن المستشار الثقافي الإیراني لدی روما عن جهوده المستمره للإتفاق مع إیطالیا علی تنظیم نشاطات قرآنیة مشتركة في مسجد روما الكبیر. أعلن «أكبر قولي» عن ذلك في لقاء جمعه برئیس الجمعیة الإسلامیة في إیطالیا «سرجو بالاویتشیني» مؤكدا ان جهوده كلها لم تتلق أي رد من قبل الإیطالیین.
وتم اللقاء علی هامش حفل إفتتاح مشهد عاصمة للثقافة الإسلامیة للعام 2017 حیث شارك رئیس الجمعیة الإسلامیة في إیطالیا سرجو بالاویتشیني.
ویعد بالاویتشیني أحد أعضاء مجلس إدارة مسجد روما الكبیر الـ15 وهم 8 سفراء دول إسلامیة و7 أشخاص غیر حكومیین.وعبر بالاویتشیني عن عدم رضاءه لنمط إدارة المسجد مبینا ان النشاط الثقافي والعلمي ولدعوی الإسلامي في خارج إطار المسجد أكثر إنجازا.
وطالب المستشار الثقافي الإیراني أكبر قولي بإستغلال المسجد لتنظیم مسابقات قرآنیة وإقامة معارض للفنون الإسلامیة.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر