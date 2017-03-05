بجهود المستشارية الثقافية الإیرانية تنظیم نشاطات قرآنیة مشتركة في جامع روما الكبیر أعلن المستشار الثقافي الإیراني لدی روما عن جهوده المستمره للإتفاق مع إیطالیا علی تنظیم نشاطات قرآنیة مشتركة في مسجد روما الكبیر. أعلن «أكبر قولي» عن ذلك في لقاء جمعه برئیس الجمعیة الإسلامیة في إیطالیا «سرجو بالاویتشیني» مؤكدا ان جهوده كلها لم تتلق أي رد من قبل الإیطالیین.