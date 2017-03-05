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رقم الخبر: 189009 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 14:47 الاقسام: رياضة  
بنفيكا يستعيد الصدارة بفوز صعب على فيرنسي

بنفيكا يستعيد الصدارة بفوز صعب على فيرنسي

استعاد بنفيكا صدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم سريعا بعدما حقق فوزا بشق الأنفس خارج قواعده على حساب فيرنسي بهدف دون رد في إطار مواجهات الجولة الـ24 بالبطولة.

يدين "النسور" بالفضل في هذا الانتصار الذي تحقق على ملعب "ماركولينو دي كاسترو" للاعب وسطه لويس ميجيل أفونسو "بيزي" صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وساهم هذا الفوز في استعادة الفريق العاصمي للصدارة سريعا من ملاحقه بورتو، الذي أمطر شباك ضيفه ناسيونال ماديرا بسباعية، بعدما رفع رصيده للنقطة 60 وفارق نقطة وحيدة أمام "التنانين".

في المقابل، تجمد رصيد فيرنسي عند 26 نقطة يحتل بها المركز الثالث عشر مؤقتا.

وكان فريق سبورتينغ براغا قد تغلب على اروكا بثلاثة اهداف لواحد، فيما تعادل موريرنيس سلبياً امام نظيره موافيستا.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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