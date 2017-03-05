  • الأحد ٦ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الأحد , مارس 05, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189008 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 14:43 الاقسام: ثقافة وفن  
اللغة الفارسية ضمن قائمة 10 لغات قديمة في العالم

اللغة الفارسية ضمن قائمة 10 لغات قديمة في العالم

أوردت مجلة «كالجر» العالمية تقريرا حول اللغات التاريخية وعدّت اللغة الفارسية ضمن قائمة 10 لغات قديمة في العالم.

وقالت المجلة في تقريرها ان اللغة الفارسية حافظت على اطارها وتوسع انتشارها في مناطق واسعة من آسيا.

واضافت، انه فضلا عن اللغة الفارسية فان اللغات التاميلية (جنوب الهند) والليتوانية والايسلندية والمقدونية والجورجية والايرلندية تعد لغات قديمة ايضا.

وتابعت: ان اللغة الفارسية تعد الاكثر انتشارا بين اللغات القديمة حيث انها تنتشر في ايران وافغانستان وطاجيكستان وآسيا الوسطى وجنوب آسيا والقوقاز مع بعض الفروق في اللهجات فيما بينها.

ولفتت الى ان الناطقين بالفارسية يستطيعون قراءة نصوص قديمة تعود الى 900 عام دون اي مشاكل ويستطيعون فهم معانيها وهو مالايتاح في اللغة الانجليزية.

واوردت مجلة كالجر ان الايرانيين استطاعوا الحفاظ على حلاوة اللغة الفارسية وفصاحتها على مدى قرون متطاولة.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0668 sec