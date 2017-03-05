أوردت مجلة «كالجر» العالمية تقريرا حول اللغات التاريخية وعدّت اللغة الفارسية ضمن قائمة 10 لغات قديمة في العالم.

وقالت المجلة في تقريرها ان اللغة الفارسية حافظت على اطارها وتوسع انتشارها في مناطق واسعة من آسيا.

واضافت، انه فضلا عن اللغة الفارسية فان اللغات التاميلية (جنوب الهند) والليتوانية والايسلندية والمقدونية والجورجية والايرلندية تعد لغات قديمة ايضا.

وتابعت: ان اللغة الفارسية تعد الاكثر انتشارا بين اللغات القديمة حيث انها تنتشر في ايران وافغانستان وطاجيكستان وآسيا الوسطى وجنوب آسيا والقوقاز مع بعض الفروق في اللهجات فيما بينها.

ولفتت الى ان الناطقين بالفارسية يستطيعون قراءة نصوص قديمة تعود الى 900 عام دون اي مشاكل ويستطيعون فهم معانيها وهو مالايتاح في اللغة الانجليزية.

واوردت مجلة كالجر ان الايرانيين استطاعوا الحفاظ على حلاوة اللغة الفارسية وفصاحتها على مدى قرون متطاولة.