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رقم الخبر: 189007 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 14:39 الاقسام: رياضة  
كافاني ينقذ باريس سان جيرمان من التعثر قبل موقعة برشلونة

كافاني ينقذ باريس سان جيرمان من التعثر قبل موقعة برشلونة

أحرز المهاجم إدينسون كافاني هدفًا قرب النهاية من ركلة جزاء ليقود فريقه باريس سان جيرمان للفوز (1-0) على ضيفه نانسي، في الجولة 28 بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ورفع هذا الفوز من معنويات "بي اس جي" قبل مواجهة برشلونة، في ملعب كامب نو، الأربعاء المقبل، علمًا بأن الفريق الباريسي، كان قد أنهى لقاء الذهاب لصالحه برباعية نظيفة.

وأراح المدرب أوناي أيمري لهذه المواجهة أنخيل دي ماريا، وتياجو موتا، وانتظر حتى الشوط الثاني، للدفع بجوليان دراكسلر، وماتويدي، وحاتم بن عرفة.

ورفع باريس سان جيرمان بهذا الفوز رصيده إلى 62 نقطة، وهو نفس رصيد موناكو، المتصدر بفارق الأهداف، الذي يستقبل نانت في نفس الجولة، في المقابل توقف رصيد نانسي الـ17 في الترتيب عند 28 نقطة.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالتالي:

ميتز 1 – رين 1

مونبلييه 1 جانجون 1

باستيا صفر – سانت ايتيان صفر

كان 2 – انجيه 3

ديجون صفر – نيس 1

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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