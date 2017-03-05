محافظة فارس بمركزية مدينة شيراز الجميلة محفوفة في جميع نواحيها بالمعالم الطبيعية والتراثية التي تضرب بجذورها في شتى العصور التأريخية، ومدينة داراب مثال حي يجسد تراثها الأصيل وعراقة أهلها منذ سالف العهود ومن أبرز معالمها سور مشيد من الطين هو الأقدم من نوعه على وجه البسيطة.

لا يختلف اثنان في أن إيران بلد الحضارات والتراث العريق ومهما تحدثنا عن معالمها الطبيعية والتأريخية فلا يمكننا أن نفي بالغرض أو نصور جانباً بسيطاً من ماضيها التليد، ومحافظة فارس تعد صورة جلية لهذه الحقيقة بآثارها التي تضرب بجذورها في آلاف السنين،واحد من تراثها في مدينة داراب الواقعة في الناحية الجنوبية الشرقية منه والتي كانت تسمى قديماً « داراب كرد» حيث يؤكد علماء الآثار بأن قدمته تعود إلى الألفية الخامسة قبل ميلاد المسيح(ع).

وفيما يلي نذكر بعض آثارها القديمة:

* معبد النار «آذرخش» المعروف باسم «مسجد سنكي»

على مسافة سبعة كيلومترات جنوب شرقي مدينة داراب وعلى سفح جبل اسمه «بهنا» يجد السائح مبنى أثرياً يعرفه السكان المحليون اليوم باسم « مسجد سنكي» ويعتقد بعض خبراء الآثار بأنه قبل العصر الإسلامي كان مبعد نار حيث يؤكدون بأنه شيد في العصر الساساني أو قبل ذلك وقد كان أحد أهم معابد النار لأتباع الديانة الزرادشتية، ولكن بعد انتشار الإسلام في إيران تحول إلى مسجد وبني فيه محراب.

في أحد جوانب هذا المعبد القديم هناك مكان مخصص لاستراحة كهنة المعبد قديماً.

* نقش شابور «نقش رستم»

المعلم الأثري الآخر في مدينة داراب هو «نقش شابور» الذي يقع على مسافة أربعة كيلومترات وفي الناحية الجنوبية بالتحديد، ويعود تأريخه إلى العهد الساساني ويعرفه أهالي المدينة باسم «نقش رستم» أيضاً، حيث يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار ويتضمن نقوشاً على صخرة جبيلة عظيمة تصور أحد الحروب التي انتصر فيها أحد الملوك الساسانيين على جيوش الرومان.

المساحة الإجمالية لهذا النقش التراثي الرائع تبلغ 63 متراً مربعاً وفي وسطها نقشت صورة للملك الساساني وهو راكب على فرسه وأمامه عدد من أسرى الجيش الروماني وهم عراة الرؤوس مع قادتهم الذن وقعوا في الأسر، وإلى جانب ذلك هناك نقش لعربة مليئة بالغنائم الحربية، وكذلك نقش للملك الروماني وهو يطلب من الملك الساساني أن يعفو عنه وهو واضع يده على رأسه.