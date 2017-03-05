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رقم الخبر: 189003 تاريخ النشر: آذار 05, 2017 الوقت: 14:33 الاقسام: رياضة  
ليفربول يعمق أزمات أرسنال وفينجر

ليفربول يعمق أزمات أرسنال وفينجر

صعد ليفربول للمركز الثالث مؤقتا على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه مساء السبت على ضيفه أرسنال 3-1 على ملعب "أنفيلد رود"، في الجولة السابعة والعشرين.

أحرز ليفربول هدفين في الشوط الأول عبر البرازيلي روبرتو فيرمينو (9) والسنغالي ساديو ماني (40)، قبل أن يسجل أرسنال هدفه الوحيد عن طريق داني ويلبيك في الدقيقة 57، ثم استغل ليفربول تقدم خصمه للمواقع الأمامية وأضاف هدفا ثالثا عن طريق الهولندي جورجينو فينالدوم (90+1)، وارتفع رصيد ليفربول بهذه النتيجة إلى 52 نقطة، وارتقى إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الذي يلعب بضيافة سندرلاند في الجولة ذاتها، أما أرسنال فتأخر موقعه للمركز الخامس برصيد 50 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وفيما يلي نتائج باقي مباريات الجولة 27:

ماشستر يونايتد 1 – بورنموث 1

ليستر سيتي 3 – هال سيتي 1

واتفورد 3 – ساوثهامبتون 4

وست بروميتش صفر – كريستال بالاس 2

ستوك سيتي 2 – ميدلزبره صفر

سوانزي سيتي 3 – بيرنلي 2

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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