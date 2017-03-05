أصدرت محكمة في تونس، الجمعة، حكما غيابيا بالسجن لمدة 6 سنوات بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بعدما دانته بقضية فساد، كما أعلنت النيابة العامة.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، إن الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدرت أحكاما حضورية وأخرى غيابية بحق 8 متهمين بينهم بن علي وصهره عماد الطرابلسي في القضية المعروفة إعلاميا باسم "حفلات ماريا كاري".

وأوضح المتحدث أن المحكمة قضت بسجن المتهمين جميعا في هذه القضية 6 سنوات، في حين أضافت إلى هذه العقوبة 5 سنوات أخرى لصهر الرئيس المخلوع بتهمة الفساد، ليصبح مجموع العقوبة التي أنزلتها بالطرابلسي السجن لمدة 11 عاما.

ويقيم زين العابدين بن علي في السعودية منذ فر من بلاده في مطلع 2011 حين أطاحت بنظامه ثورة الياسمين.

وصدرت أحكام قضائية عديدة بحقه ولا سيما في قضايا فساد، كما أنه محكوم عليه بالسجن لمدى الحياة في قضية القمع الدموي للمتظاهرين ضده أثناء الثورة (أكثر من 300 قتيل).