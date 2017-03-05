طالبت شركات الطيران الأوروبية من المفوضية الأوروبية، السبت، فرض قيودا على الناقلات الخليجية لإلحاقها الضرر بناقلاتها.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" كتب الرئيسان التنفيذيان لشركتي "لوفتهانزا" و"اير فرانس كيه ال ام" إلى مفوضة النقل بالاتحاد الأوروبي فيوليتا بولك، يطالبان بـتعريف الممارسات التي تعد انتهاكاً للمنافسة مع فرض قيود على حقوق النقل كعقوبة، مضيفين أن توسع الناقلات الخليجية في أوروبا لأكثر من 10 سنوات ألحق ضرراً بالغاً بالناقلات الأوروبية.

يشار إلى أن شركات طيران أوروبية قررت السير على خطى نظيراتها الأمريكية بالتحريض على منافِساتها من الناقلات الخليجية بغية فرض قوانين تحد من نشاطاتها من وإلى أوروبا.