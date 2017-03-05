أعلن سجناء الرأي في البحرين امتناعهم عن استقبال الزيارات العائلية والدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرّضون لها، ولاسيّما بعد أن قرّرت السلطات تقليص مدد الزيارات المخصصة لهم إضافة الى استمرار ممارسة كلّ أشكال التعذيب والانتهاكات والاضطهاد بحقّهم.

ويأتي موقف المعتقلين في سجن جو حيث يقبع معظم سجناء الرأي في البحرين، بعد أن أعلنت المعارضة البحرينية امتناع رموزها عن استقبال الزيارات العائلية بسبب التضييق المتواصل عليهم من قبل السلطات وتقليص مددها، وفق ما كانت قد أفادت عائلتا الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان والأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية "حق" حسن المشيمع.

وقالت زوجة الشيخ سلمان في تغريدات سابقة لها عبر "تويتر" إن الأخير أبلغها في اتصال عزم الرموز على الامتناع عن الزيارات العائلية بعد القرار الظالم من إدارة سجن "جو" المركزي بتقليص مدة الزيارة إلى نصف ساعة، وهو ما أكدته أيضًا عائلة المشيمع.

مكن جانب آخر نشرت صحيفة الوطن البحرينية المقربة من الديوان الملكي تصريحات لوزير الإسكان باسم الحمر اعترف فيها بعدم إدراج مشروع شرق سترة الإسكاني ضمن مشروعات التمويل الخليجي – المارشال، وعدم توفّر الميزانيات المطلوبة للمشروع، ومحاولات لتحويله على الشركات الاستثمارية الخاصة، رغم أن الخطة المزمعة كانت بناء خمسة آلاف وحدة سكنية بدءا من أكتوبر 2016، والبدء ببناء 746 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى.

ما ذكر يعني أنه تم تخصيص وإقرار ميزانية هذا المشروع بشكلٍ رسمي، من رئيس الحكومة خليفة بن سلمان وولي العهد سلمان بن حمد، اللذيْن وضعا حجر أساس هذا المشروع في العام 2015، فكيف تبخرت ميزانية هذا المشروع، وأي طريقٍ سلكت..؟!