كشف شركات للبيئة أن الاماراتيين يرمون ما قيمته 4 مليارات دولار سنويا من الأغذية الى القمامة.

وذكرت هذه الشركات في معرض حديثها عن ازمة تلوح بشأن ازدياد مواقع رمي النفايات في الإمارات العربية المتحدة سنويا باستمرار، إن سكان الإمارات يرمون كميات كبيرة من المواد الغذائية، تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار.

ويرى الخبراء في شركة الإمارات للبيئة أن السبيل الوحيد للتغلب على هذه القضية يكمن في تغيير عقلية الإماراتيين وتعليمهم التوفير في الطعام.