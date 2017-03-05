إبتكر علماء روس دواء "بروتين الصدمة الحرارية" الذي يقدر على علاج جميع أنواع السرطان.

وقال رئيس فريق مخترعي الدواء البروفيسور أندريه سيمبيرتسيف، إنهم أجروا عدة تجارب ناجحة على الدواء "الثوري" في الفضاء.

وأوضح البروفيسور سيمبيرتسيف أن الدواء عبارة عن جزيء تفرزه أي خلية من خلايا جسم الإنسان ردا على مختلف المؤثرات المرهقة.ويملك هذا الجزيء قدرة فريدة، إذ يساعد الخلية على مقاومة الورم الخبيث.

وسيكون بإمكان المرضى الاستفادة من "بروتين الصدمة الحرارية" بعد 3 أو 4 أعوام .



