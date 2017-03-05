  • الأحد ٦ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الأحد , مارس 05, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188981 تاريخ النشر: آذار 04, 2017 الوقت: 19:48 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
دواء روسي جديد يعالج جميع أنواع السرطان

دواء روسي جديد يعالج جميع أنواع السرطان

إبتكر علماء روس دواء "بروتين الصدمة الحرارية" الذي يقدر على علاج جميع أنواع السرطان.

إبتكر علماء روس دواء "بروتين الصدمة الحرارية" الذي يقدر على علاج جميع أنواع السرطان.
وقال رئيس فريق مخترعي الدواء البروفيسور أندريه سيمبيرتسيف، إنهم أجروا عدة تجارب ناجحة على الدواء "الثوري" في الفضاء.
وأوضح البروفيسور سيمبيرتسيف أن الدواء عبارة عن جزيء تفرزه أي خلية من خلايا جسم الإنسان ردا على مختلف المؤثرات المرهقة.ويملك هذا الجزيء قدرة فريدة، إذ يساعد الخلية على مقاومة الورم الخبيث.
وسيكون بإمكان المرضى الاستفادة من "بروتين الصدمة الحرارية" بعد 3 أو 4 أعوام .

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0670 sec